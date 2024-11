Luisle Sánchez "cada vez más cómodo", Kortakkas a un paso de hacer historia

Redacción deportes, 20 nov (EFE).- El ciclista muleño Luis León Sánchez aseguró sentirse "cada vez más cómodo" en las pruebas de Titan después de una exhibición de más de 70 kilómetros en solitario que le condujeron hasta el maillot rojo de líder en la cita de Arabia Saudí.

"He estado ya varias veces en esta y otras Titan Desert y cada vez me siento más cómodo. Hoy temía por la navegación, de hecho me he perdido en varios cruces, pero es parte del juego", dijo el nuevo líder, quien aventaja en 10 minutos a sus rivales más directos, Oriol Colomé y Haimar Zubeldia.

Por su parte, la neerlandesa Tessa Kortekaas, dio un paso decisivo para agrandar su leyenda en la Titan Series, ya que añadirá la Titan saudí a la de Marruecos y Almería.

"El recuerdo de lo que pasó hace un año me animaba a seguir empujando. Me he sentido muy bien y sé que hoy estoy un día más cerca de poder hacer historia", señaló la ciclista afincada en Lanzarote. EFE