Pedro Sánchez sostiene que el ‘Brexit’ fue “un error” y pide a los británicos reflexionar sobre su relación con la UE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, conversa con el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, durante la cumbre de la Comunidad Política Europea (Moncloa/Fernando Calvo)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, considera que la decisión del Reino Unido de abandonar la Unión Europea fue “un error” y cree que la sociedad británica debería reflexionar sobre las consecuencias de aquella decisión. Así lo ha expresado durante una entrevista en el pódcast británico The rest is politics, donde ha analizado la situación internacional y ha abordado también algunos de los principales debates políticos en España.

Durante la conversación, Sánchez ha sostenido que el proceso del ‘Brexit’ ha supuesto una pérdida para ambas partes. El presidente del Ejecutivo ha apuntado que, con el paso del tiempo, han ido apareciendo datos que, a su juicio, cuestionan la conveniencia del abandono del proyecto comunitario.

El dirigente español ha remarcado que las sociedades, igual que los gobiernos, “pueden cometer errores”, pero también tienen la capacidad de revisarlos. En ese contexto, ha defendido que la salida del Reino Unido de la Unión Europea fue una decisión equivocada y ha añadido que existen “muchos datos y hechos” que apuntan en esa dirección.

Una cuestión que sigue polarizando al Reino Unido

Sánchez ha comentado además que le gustaría ver de nuevo al Reino Unido formando parte del bloque europeo, aunque ha reconocido que se trata de una cuestión compleja dentro del propio país. Según ha indicado, el debate sobre el ‘Brexit’ continúa generando divisiones en la sociedad británica, lo que hace difícil abordar cualquier reconsideración de aquella decisión. Aun así, ha considerado que una reflexión sobre aquel proceso podría resultar útil para evaluar sus consecuencias.

En su opinión, la salida del Reino Unido de la Unión Europea ha sido “una pérdida terrible” tanto para el país como para el conjunto del proyecto europeo. No obstante, ha matizado que, incluso sin un regreso al bloque comunitario, existe un amplio margen para reforzar la cooperación entre ambas partes.

Sánchez ha destacado que, pese a la ruptura institucional que supuso el ‘Brexit’, las relaciones entre los gobiernos y las sociedades del Reino Unido y de los países europeos siguen siendo buenas. A su juicio, ese vínculo constituye una base sólida para seguir desarrollando iniciativas conjuntas en ámbitos políticos, económicos o estratégicos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, conversa con el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer (Kin Cheung/PA Wire/dpa)

Críticas al ataque contra Irán

En la entrevista, el presidente del Ejecutivo se ha referido también la situación internacional y, en particular, la tensión generada tras el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán. Sánchez ha reiterado su posición crítica respecto a esa operación y ha defendido la decisión de España de no permitir el uso de bases militares estadounidenses situadas en territorio español.

El jefe del Gobierno ha subrayado que los aliados deben mantener una relación basada en la franqueza, incluso cuando existen desacuerdos. En ese sentido, ha advertido de que algunas decisiones de la administración estadounidense representan “un claro desafío” al orden internacional.

En el plano interno, Sánchez ha vuelto a rechazar la posibilidad de que España eleve su gasto en defensa hasta el 5% del producto interior bruto, una cifra que considera arbitraria. El presidente del Gobierno ha argumentado que las decisiones en materia de seguridad deben responder a criterios estratégicos propios y no a porcentajes fijados de forma general.

Pedro Sánchez ha restado importancia al hecho de que el canciller alemán, Friedrich Merz, no reaccionara públicamente en ese momento, cuando ambos dirigentes coincidieron con Trump en la Casa Blanca. El presidente español ha explicado que la situación pudo resultar incómoda para el mandatario alemán, aunque ha asegurado que Merz ya había trasladado en privado que la política comercial es competencia de la Unión Europea y no un asunto bilateral entre países.

El escenario político español

El jefe del Ejecutivo ha aprovechado la entrevista para explicar también el funcionamiento del Gobierno de coalición que preside. Según ha señalado, la estabilidad del Ejecutivo se sostiene gracias a una negociación constante entre las distintas fuerzas políticas que lo integran. A su juicio, esa dinámica le ha obligado a mantener un diálogo permanente con los grupos parlamentarios, algo que considera que ha reforzado su capacidad para gestionar acuerdos políticos.

Sánchez ha destacado especialmente la evolución de la situación en Cataluña, donde ha afirmado que el clima político ha mejorado en los últimos años. El presidente ha expresado su confianza en que la normalización institucional continúe avanzando con la aplicación de la ley de amnistía impulsada por el Gobierno.

Preguntado por la posibilidad de que Cataluña llegue a convertirse en un Estado independiente, Sánchez lo ha descartado y ha sostenido que lo que busca la sociedad catalana es que se reconozca y respete su identidad.

El exmagistrado Baltasar Garzón opina sobre la investigación judicial a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y critica la actuación del juez, a la que califica de extraña y persistente a pesar de las correcciones de instancias superiores.

El presidente del Gobierno también ha abordado las investigaciones judiciales que afectan a su mujer y a su hermano. En ese punto, ha rechazado que España tenga un problema generalizado de corrupción y ha sostenido que esa situación se produjo durante el anterior Gobierno del Partido Popular.

Sánchez ha defendido la política de tolerancia cero de su Ejecutivo ante cualquier caso de corrupción y ha reiterado su apoyo a sus familiares en los procesos judiciales abiertos. “Espero que la justicia haga justicia y que la verdad prevalezca”, ha afirmado durante la entrevista, antes de reconocer que situaciones de este tipo forman parte, en ocasiones, del coste personal que implica la actividad política.