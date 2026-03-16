España

Pedro Sánchez sostiene que el ‘Brexit’ fue “un error” y pide a los británicos reflexionar sobre su relación con la UE

El presidente del Gobierno afirma que la salida del Reino Unido de la Unión Europea ha sido “una pérdida terrible” para ambas partes y admite que el debate sigue polarizando al país

Guardar
El presidente del Gobierno, Pedro
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, conversa con el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, durante la cumbre de la Comunidad Política Europea (Moncloa/Fernando Calvo)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, considera que la decisión del Reino Unido de abandonar la Unión Europea fue “un error” y cree que la sociedad británica debería reflexionar sobre las consecuencias de aquella decisión. Así lo ha expresado durante una entrevista en el pódcast británico The rest is politics, donde ha analizado la situación internacional y ha abordado también algunos de los principales debates políticos en España.

Durante la conversación, Sánchez ha sostenido que el proceso del ‘Brexit’ ha supuesto una pérdida para ambas partes. El presidente del Ejecutivo ha apuntado que, con el paso del tiempo, han ido apareciendo datos que, a su juicio, cuestionan la conveniencia del abandono del proyecto comunitario.

El dirigente español ha remarcado que las sociedades, igual que los gobiernos, “pueden cometer errores”, pero también tienen la capacidad de revisarlos. En ese contexto, ha defendido que la salida del Reino Unido de la Unión Europea fue una decisión equivocada y ha añadido que existen “muchos datos y hechos” que apuntan en esa dirección.

Una cuestión que sigue polarizando al Reino Unido

Sánchez ha comentado además que le gustaría ver de nuevo al Reino Unido formando parte del bloque europeo, aunque ha reconocido que se trata de una cuestión compleja dentro del propio país. Según ha indicado, el debate sobre el ‘Brexit’ continúa generando divisiones en la sociedad británica, lo que hace difícil abordar cualquier reconsideración de aquella decisión. Aun así, ha considerado que una reflexión sobre aquel proceso podría resultar útil para evaluar sus consecuencias.

En su opinión, la salida del Reino Unido de la Unión Europea ha sido “una pérdida terrible” tanto para el país como para el conjunto del proyecto europeo. No obstante, ha matizado que, incluso sin un regreso al bloque comunitario, existe un amplio margen para reforzar la cooperación entre ambas partes.

Sánchez ha destacado que, pese a la ruptura institucional que supuso el ‘Brexit’, las relaciones entre los gobiernos y las sociedades del Reino Unido y de los países europeos siguen siendo buenas. A su juicio, ese vínculo constituye una base sólida para seguir desarrollando iniciativas conjuntas en ámbitos políticos, económicos o estratégicos.

El presidente del Gobierno, Pedro
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, conversa con el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer (Kin Cheung/PA Wire/dpa)

Críticas al ataque contra Irán

En la entrevista, el presidente del Ejecutivo se ha referido también la situación internacional y, en particular, la tensión generada tras el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán. Sánchez ha reiterado su posición crítica respecto a esa operación y ha defendido la decisión de España de no permitir el uso de bases militares estadounidenses situadas en territorio español.

El jefe del Gobierno ha subrayado que los aliados deben mantener una relación basada en la franqueza, incluso cuando existen desacuerdos. En ese sentido, ha advertido de que algunas decisiones de la administración estadounidense representan “un claro desafío” al orden internacional.

En el plano interno, Sánchez ha vuelto a rechazar la posibilidad de que España eleve su gasto en defensa hasta el 5% del producto interior bruto, una cifra que considera arbitraria. El presidente del Gobierno ha argumentado que las decisiones en materia de seguridad deben responder a criterios estratégicos propios y no a porcentajes fijados de forma general.

Pedro Sánchez ha restado importancia al hecho de que el canciller alemán, Friedrich Merz, no reaccionara públicamente en ese momento, cuando ambos dirigentes coincidieron con Trump en la Casa Blanca. El presidente español ha explicado que la situación pudo resultar incómoda para el mandatario alemán, aunque ha asegurado que Merz ya había trasladado en privado que la política comercial es competencia de la Unión Europea y no un asunto bilateral entre países.

El escenario político español

El jefe del Ejecutivo ha aprovechado la entrevista para explicar también el funcionamiento del Gobierno de coalición que preside. Según ha señalado, la estabilidad del Ejecutivo se sostiene gracias a una negociación constante entre las distintas fuerzas políticas que lo integran. A su juicio, esa dinámica le ha obligado a mantener un diálogo permanente con los grupos parlamentarios, algo que considera que ha reforzado su capacidad para gestionar acuerdos políticos.

Sánchez ha destacado especialmente la evolución de la situación en Cataluña, donde ha afirmado que el clima político ha mejorado en los últimos años. El presidente ha expresado su confianza en que la normalización institucional continúe avanzando con la aplicación de la ley de amnistía impulsada por el Gobierno.

Preguntado por la posibilidad de que Cataluña llegue a convertirse en un Estado independiente, Sánchez lo ha descartado y ha sostenido que lo que busca la sociedad catalana es que se reconozca y respete su identidad.

El exmagistrado Baltasar Garzón opina sobre la investigación judicial a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y critica la actuación del juez, a la que califica de extraña y persistente a pesar de las correcciones de instancias superiores.

El presidente del Gobierno también ha abordado las investigaciones judiciales que afectan a su mujer y a su hermano. En ese punto, ha rechazado que España tenga un problema generalizado de corrupción y ha sostenido que esa situación se produjo durante el anterior Gobierno del Partido Popular.

Sánchez ha defendido la política de tolerancia cero de su Ejecutivo ante cualquier caso de corrupción y ha reiterado su apoyo a sus familiares en los procesos judiciales abiertos. “Espero que la justicia haga justicia y que la verdad prevalezca”, ha afirmado durante la entrevista, antes de reconocer que situaciones de este tipo forman parte, en ocasiones, del coste personal que implica la actividad política.

Temas Relacionados

Pedro SánchezPSOEGobierno de EspañaReino UnidoBrexitUnión EuropeaPolítica EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Santoral del 17 de marzo: así fue la vida de San Patricio, apóstol de Irlanda

La célebre explicación del misterio de la Trinidad usando el trébol ha transformado este símbolo en ícono de la cultura irlandesa mundial

Santoral del 17 de marzo:

Receta de buñuelos de yogur, una alternativa original para una merienda diferente y dulce

Este postre es típico de las Fallas de Valencia y existen diferentes tipos

Receta de buñuelos de yogur,

Juan del Val debuta como actor en ‘Torrente, presidente’: “Es un orgullo participar en una película que va a abarrotar los cines de gente”

La sexta entrega de la saga ha acumulado siete millones de euros en su primer fin de semana. Es el cuarto mejor estreno español de la historia

Juan del Val debuta como

En qué casos no debes hacer la declaración de la Renta en 2026

La campaña de la declaración de la Renta para el ejercicio de 2025 arranca el próximo 8 de abril

En qué casos no debes

Si sufres mucha alergia en primavera, tienes menos riesgo de padecer ciertos tumores, según la ciencia

Diversos estudios apuntan a una posible relación entre la activación del sistema inmunitario y una menor incidencia de algunos tipos de cáncer

Si sufres mucha alergia en
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La politóloga y el biólogo

La politóloga y el biólogo que quieren salvar a los gatos callejeros desde Getafe a Hawai con una plataforma digital para controlar a las colonias felinas

La alta representante de la UE rechaza la presión de Donald Trump por el estrecho de Ormuz y deja claro: “No es la guerra de Europa”

La señal del rombo blanco, la norma de la DGT que pocas personas conocen: ignorarla puede suponer multas de 200 euros

El ataque a la base italiana en Kuwait destroza un dron “indispensable” para la misión en Oriente Medio: “Solo teníamos seis”

Miles de Demogorgon falsos de ‘Stranger Things’ incautados por la Policía en Madrid: los detenidos podrían haber ganado hasta cuatro millones de euros

ECONOMÍA

En qué casos no debes

En qué casos no debes hacer la declaración de la Renta en 2026

El Gobierno quiere ganar poder en Naciones Unidas y propondrá al ministro de agricultora, Luis Planas, como director de la FAO

Virginia López, abogada: “Los jóvenes son el grupo con más bajas por salud mental”

El Silicon Valley malagueño bate récords: Málaga TechPark facturó 4.896 M€ en 2025 y da empleo a 29.016 trabajadores

Los funcionarios catalanes podrían no cobrar la nómina si el proyecto de ley de presupuestos no sale adelante: “La situación será difícil”

DEPORTES

Las claves del nuevo trono

Las claves del nuevo trono de Joan Laporta en el FC Barcelona: del ‘fair play’ financiero a las obras del Camp Nou o la reconciliación con Messi

La polémica entre Cesc Fábregas y el entrenador de la Roma: “No ha sido un gesto deportivo”

Egipto acepta la invitación de España para jugar en marzo tras la suspensión de la Finalissima

Isidro Leyva, el rey sin corona de la pértiga española: “Me sentí campeón, pero realmente no aparezco en ningún lado”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1