La polémica entre Cesc Fábregas y el entrenador de la Roma: “No ha sido un gesto deportivo”

El entrenador del Como, Cesc Fabregas (REUTERS/Daniele Mascolo)

El Como dirigido por Cesc Fàbregas continúa sorprendiendo en la Serie A tras sumar una nueva victoria, esta vez por 2-1 frente a la AS Roma. Este resultado permite al equipo lombardo afianzarse en puestos de Champions League y refuerza la imagen del proyecto liderado por el técnico catalán, que sigue superando las expectativas en el campeonato italiano.

El partido, disputado en el estadio Giuseppe Sinigaglia, tuvo varios momentos de tensión e intensidad. El cuadro visitante se adelantó en el marcador gracias a un gol de Malen, lo que obligó al Como a buscar la reacción en la segunda mitad. En el minuto 59, Douvikas logró el empate tras una jugada colectiva del conjunto local, igualando el marcador y devolviendo la esperanza al equipo. Apenas unos minutos después, Diego Carlos completó la remontada con un tanto que sentenciaría el encuentro y consolidaría la posición del Como en la tabla de clasificación.

El desarrollo del partido estuvo marcador por una acción polémica en el minuto 64. Wesley, jugador de la Roma, recibió la segunda tarjeta amarilla tras cometer una falta sobre Diao. Esta expulsión dejó al conjunto romano con uno menos en un momento determinante del encuentro. Una decisión arbitral que fue cuestionada por el técnico de la Roma, que mostró su malestar por la forma en que el partido cambió a partir de ese instante. La desventaja condicionó el juego del equipo visitante y desató las protestas tanto en el campo como desde el banquillo.

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Soccer Football - Serie A - Como v AS Roma - Stadio Giuseppe Sinigaglia, Como, Italy - March 15, 2026 Como's Diego Carlos celebrates scoring their second goal with teammates REUTERS/Ciro De Luca

Al finalizar el encuentro, la tensión derivó en una escena poco habitual. El entrenador de la Roma se marchó directamente al túnel de vestuarios sin saludar a Cesc Fàbregas, una acción que no pasó inadvertida para los presentes y que generó comentarios tras el partido. Fàbregas, en declaraciones a Sky Sport, expresó su decepción por la actitud del entrenador rival: “No ha sido un gesto deportivo”, señaló el técnico español, dejando clara su postura ante lo sucedido.

Las palabras de Cesc Fàbregas

El propio Fàbregas relató cómo se desarrolló el momento en el que intentó acercarse a su colega al término del partido: “Cuando termina el partido, esté enfadado o contento, haya ganado o perdido, siempre voy a dar la mano al entrenador rival. Es una cuestión de respeto y deportividad”, afirmó el técnico catalán, quien mostró su malestar por no recibir la misma cortesía. “Fui a saludar, pero vi que Gasperini se alejaba hacia el túnel. Me entristeció, porque tal y como me han educado, se le da la mano al rival aunque te haya machacado o aunque pienses que el árbitro se ha equivocado en algo”, explicó Fàbregas en la misma entrevista.

En el plano deportivo, la victoria ante la Roma tiene especial valor para el equipo lombardo, que alcanza los 54 puntos y se consolida en la cuarta posición de la Serie A, una plaza que da acceso a la próxima edición de la Champions League. El trabajo realizado por Fàbregas al frente del Como ha situado al equipo entre las mayores sorpresas del fútbol italiano en la actual campaña. Tras el partido, el entrenador quiso destacar el esfuerzo y la actitud de sus jugadores: “Hay que dar mucho mérito al equipo, tenemos muchos chicos con calidad y que tienen una identidad muy clara. Deben seguir así, aún queda mucho trabajo por hacer y mucho que aprender”, valoró el técnico, reconociendo el mérito colectivo y la proyección de la plantilla.

El director técnico del Como, Cesc Fàbregas (Fabrizio Corradetti/LaPresse vía AP)

El Como afronta el tramo final del campeonato con la ilusión de mantener su posición y seguir peleando por un puesto en la máxima competición continental, mientras la actitud mostrada en el césped y la gestión de Fàbregas continúan siendo reconocidas tanto por la afición como por los observadores del fútbol italiano.