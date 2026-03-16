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Le ingresaron 8,7 millones por error y llamó al banco para devolverlos: “Es el mayor arrepentimiento de mi vida”

“Desearía no haber llamado de inmediato y haber dejado que el dinero estuviera allí un poco más de tiempo para ver qué pasaba”, reconoció la afectada

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Una persona consulta el estado
Una persona consulta el estado de cuenta de su tarjeta bancaria en su celular mientras toma café en una cafetería. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 28 de junio de 2024 será un día que Shawna Flener nunca olvidará. Aquella mañana, al revisar su cuenta en Findelity Investments, encontró un ingreso inesperado de más de 8,7 millones de dólares estadounidenses (unos 7,6 millones de euros). La sorpresa fue tal que, pese a la tentación, su reacción inmediata fue llamar al banco para aclarar el error. Ahora, confiesa que devolver ese dinero es “el mayor arrepentimiento de mi vida”.

La propia protagonista relató su historia en un vídeo de redes sociales que se hizo viral, y que recogió la revista People. Flener, de 38 años, reveló que aquel día parecía uno más hasta descubrir la transferencia multimillonaria. Pero el dinero no era suyo, sino que un desconocido había ingresado la cantidad tras cometer un error al ingresar el número de cuenta.

“Le aseguré que no tenía 8 millones de dólares ni conocía a alguien que los tuviera”

Shawna Flener contó que el descubrimiento la pilló “sentada en estado de shock durante unos minutos”. Poco después, se excusó discretamente de su oficina para llamar “a Fidelity prácticamente de inmediato, fue algo instintivo”, narró.

El representante que la atendió aseguró, según Flener, que “nunca había visto algo así”. Incluso le preguntó, entre risas, si estaba segura de que el dinero no le pertenecía. “Le aseguré que no tenía 8 millones de dólares ni conocía a alguien que los tuviera”, recordó.

La transferencia había llegado directamente a su cuenta. Ante la duda sobre la posibilidad de invertir la suma, el trabajador de Fidelity le aconsejó no hacerlo, ya que podría complicar el proceso de recuperación. Durante el resto del día, la cantidad exacta de su cuenta bancaria era de 8.786.167,73 dólares.

Dinero devuelto y una duda persistente

La gestora financiera actuó con rapidez y, en unas siete horas, la cantidad desapareció de la cuenta de Flener. Días después, un correo electrónico de atención al cliente aclaró que el error fue causado por una introducción incorrecta del número de cuenta, no por un fallo interno de Fidelity.

Usuario introduce una tarjeta bancaria
Usuario introduce una tarjeta bancaria en un cajero automático, actividad vulnerable a fraudes electrónicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Flener reconoció que, aunque el banco resolvió el incidente sin mayores consecuencias, nunca llegó a saber quién intentó transferir tal cantidad ni el motivo. “Realmente me gustaría saber más”, confesó en su vídeo.

Y, aunque luego se arrepintiera, la mujer hizo lo correcto. Cuando alguien detecta en su cuenta un abono de este tipo, debe informar de inmediato a la entidad bancaria. En la mayoría de los países, no devolver el dinero puede acarrear consecuencias legales. En este caso, la afectada notificó el error y la empresa retiró la cantidad, sin que quedara ningún problema pendiente ni para ella ni para el remitente.

El arrepentimiento y la viralización del caso

Tiempo después, Flener ha admitido que la decisión de actuar tan rápido le provoca cierta confusión. “Desearía no haber llamado a Fidelity de inmediato y haber dejado que el dinero estuviera allí un poco más de tiempo para ver qué pasaba”, reconoció en declaraciones a People.

En su video, que llegó a superar los 2,5 millones de visualizaciones, bromeó sobre las opciones que le pasaron por la cabeza: “No estoy diciendo que habría huido del país y me habría convertido en una fugitiva ni nada por el estilo, ¡aunque fue divertido fantasear con hacer exactamente eso!”, expresó.

Han sido detenidas cinco personas y otra más ha sido investigada en la segunda fase de una investigación que comenzó en 2024. También se han investigado ocho sociedades mercantiles nacionales y una extracomunitaria. Estafaban por medio de bonos de redención, desde la localidad de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), a personas con escasa cultura financiera

La situación habría sido diferente si el dinero hubiera permanecido más tiempo en la cuenta. Según Flener, el saldo se habría invertido automáticamente en un fondo del mercado monetario, generando intereses. “Supongo que en cuanto se dieron cuenta del error, también habrían recuperado los intereses que generó, pero quién sabe”, reflexionó.

La reflexión final de Flener, aunque la lanzó entre risas, fue clara: “Me voy a aventurar a decir que quien estuviera transfiriendo 8,7 millones de dólares y ni siquiera se tomó el tiempo de asegurarse de que se procesara correctamente, probablemente no necesitaba tanto ese dinero”.

Afortunadamente, no tuvo que afrontar consecuencias legales ni fiscales. La gestión rápida y transparente del incidente evitó complicaciones.

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