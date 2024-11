Por Andalucía desea "suerte" al nuevo presidente del Consejo de Participación ante los "desafíos" de Doñana

La portavoz del grupo parlamentario Por Andalucía, Inma Nieto, ha deseado este miércoles "la mejor de las suertes" a Enrique Mateos, a quien el Gobierno andaluz ha elegido como nuevo presidente del Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana, y ha subrayado que "los desafíos" que el Parque Nacional tiene por delante "son muy importantes".

Así se ha pronunciado la portavoz de Por Andalucía en una rueda de prensa en el Parlamento, y a preguntas de los periodistas el día después de que el Consejo de Gobierno andaluz acordara el nombramiento de Enrique Mateos para relevar a Miguel Delibes de Castro como presidente del Consejo de Participación de Doñana, órgano que vela por el cumplimiento de los objetivos de conservación de este espacio natural, difunde sus valores y fomenta la participación ciudadana.

La representante de Por Andalucía ha indicado que desde el Gobierno andaluz no han contactado con su grupo antes de anunciar dicho nombramiento, y que ella no conoce a Enrique Mateos, lo cual "no obsta" para que "le deseamos la mejor de las suertes y el mejor de los desempeños" en su labor, desde la premisa de que "los desafíos que tiene Doñana por delante son muy importantes", según ha subrayado.

Dicho esto, Inma Nieto ha remarcado que por parte de Por Andalucía van a permanecer "donde hemos estado siempre, en el lado de la ciencia, de la conservación medioambiental, del uso armónico del espacio y de los recursos y, por tanto, de la garantía de viabilidad futura del parque y de la actividad económica de su entorno".

De igual modo, ha expresado su deseo de conocer "personalmente pronto" al nuevo presidente del Consejo de Participación, y "que cuando abramos ese melón de la evaluación de lo que está haciendo la Junta" respecto a Doñana, "también él nos traslade en nombre del Consejo qué percepción tiene el órgano de lo que está pasando en Doñana y de lo que debería estar pasando" en dicho espacio natural, "en virtud de lo que se firmó en aquel acuerdo" que suscribieron la Junta y el Gobierno central hace casi un año y "con el que todos respiramos aliviado pensando que se iba a cumplir", ha apostillado.

En esa línea, Inma Nieto ha insistido en señalar que desde Por Andalucía pretenden que el Gobierno de la Junta "dé explicaciones y evalúe cómo va el cumplimiento de ese acuerdo" por Doñana que el presidente andaluz, Juanma Moreno, y la vicepresidenta tercera del Ejecutivo central y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, suscribieron en noviembre de 2023.

Así, desde Por Andalucía quieren que la Junta explique "qué está haciendo con las obligaciones que contrajo" en el marco de dicho acuerdo por Doñana, "porque asistimos con preocupación a una situación" en la que, "quienes están sobre el terreno, y sobre todo las organizaciones medioambientales, que jugaron un papel fundamental para paralizar el disparate de la proposición de ley" de PP-A y Vox "en la que se plasmaba la intención del Partido Popular de legalizar regadíos que ya tenían el acuífero sobreexplotado", siguen "trasladando con mucha preocupación que hay más de 1.800 hectáreas que siguen regándose con aguas de ese acuífero, sin ninguna licencia ni autorización".

Además, dichas organizaciones advierten de que "no se avanza en el cierre de los pozos ilegales y, por tanto, los problemas que eran entonces una amenaza no sólo para la viabilidad del parque nacional, sino también para la actividad económica de su entorno, siguen ahí, sin que al parecer la Junta esté tomando cartas en el asunto", según ha continuado manifestando Inma Nieto.

Así, la portavoz de Por Andalucía ha subrayado que su grupo espera que "en las próximas semanas se produzca esa comparecencia" de la Junta y "tengamos alguna explicación concreta de cuál está siendo el proceder" del Gobierno andaluz y "por qué se siguen dando las situaciones" referidas y que "los ecologistas están denunciando".