Moreno defiende las medidas adoptadas para "minimizar" el impacto de la dana en Andalucía

Sevilla, 13 nov (EFE).- El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha asegurado este miércoles que las actuaciones de la Junta ante la situación de emergencia provocada por la dana que está afectando hasta el momento a las provincias de Málaga y Granada se realizan con el objetivo de "prevenir" para poder "minimizar el impacto" de la misma.

En el acto de inicio de actuaciones para la puesta en marcha del tranvía de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Moreno ha explicado, a preguntas de los periodistas, que en estos momentos está activada por la Junta la fase de emergencia situación operativa, que supone que 81 municipios han puesto en marcha el plan de emergencia local.

Ha recordado que se ha decidido suspender las clases en primaria, secundaria y universidad en varias zonas de Málaga y Granada, lo que se ha traducido en 1.200 centros educativos cerrados y en 350.000 alumnos que no han acudido a sus clases, al margen de que se han suspendido juicios, eventos y las inspecciones de las ITV, entre otros.

De igual forma, ha detallado que han sido desalojadas 2.985 personas en la ribera del Guadalhorce, de las que solamente 30 han tenido que ser ubicadas en los albergues habilitados por la Junta de Andalucía, ya que el resto ha podido alojarse en viviendas de familiares o de amigos.

Hay dos carreteras cortadas, una de ellas entre Los Asperones y Campanillas, en Málaga, y otra en el municipio malagueño de Coín, debido a las grandes precipitaciones registradas, según Moreno.

Ha recordado que la noche de este martes se envió el mensaje Es-alert a 1,3 millones de personas y se avisó a las 22:00 horas "de lo que podía pasar" a partir de este miércoles.

El objetivo era que los ciudadanos actuaran con "sensibilidad, con responsabilidad y prudencia", ha señalado, a la vez que se ha referido al anuncio de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de que el aviso rojo supone que la gente no tiene que acudir a sus trabajos.

Según el presidente andaluz, la decisión entra dentro "del sentido común", de forma que cuando algunas personas tengan que acudir a una zona compleja, inundable o conflictiva lo normal es que no acudan al trabajo pero ha aclarado que eso depende de la zona, de la persona o del lugar.

Preguntado sobre si se ha pedido ayuda al Ejército, Moreno ha advertido de que el nivel operativo 1 es un estado de emergencia "en sí mismo" y "afortunadamente" no ha ocurrido nada pero si en algún momento hiciese falta "no dude que no tardaríamos ni un minuto en solicitarlo". EFE