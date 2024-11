El rector de la Complutense asegura que en La Moncloa sólo se reunió con Gómez

Madrid, 13 nov (EFE).- El rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache, ha comparecido este miércoles en la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid donde ha respondido a las preguntas de los grupos parlamentarios, a los que ha confirmado que se reunió en La Moncloa únicamente con Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Goyache comparece en la primera sesión de la comisión de investigación, a petición del PP, una vez que ha terminado el interrogatorio a Gómez que se ha acogido a su derecho a no contestar a las preguntas de los grupos parlamentarios y lo ha justificado en que las denuncias contra ella tienen "un objetivo político evidente”.

Tanto ella como Goyache no están obligados a declarar -aunque sí a acudir- ya que se encuentran en procedimientos judiciales abiertos por la comisión de los supuestos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, pero, a diferencia de Gómez, el rector sí ha querido responder a los diputados.

Goyache ha confirmado a preguntas de la diputada del PP, Mercedes Zarzalejo, que fue Begoña Gómez quien se puso en contacto con él en 2020, tras lo que acudió a La Moncloa para reunirse sólo con ella y hablar de la cátedra extraordinaria que luego dirigió en la universidad sin que en ningún momento coincidiese allí con el jefe del Ejecutivo.

En respuesta a la diputada de Vox, Raquel Barrero, sobre el origen de la cátedra, el rector ha asegurado que “no se crea con Gómez”, su creación “no” parte de la mujer del presidente, si no “con dos grandísimas instituciones con las que cualquier universidad le gustaría” haber tenido relación, Reale Seguros y Caixa.

En este sentido, a la pregunta de si tenían que crear una cátedra extraordinaria para Gómez, Goyache ha dicho que el vicerrector “no se sintió forzado” a crearla y ha dicho que fue nombrada directora de la cátedra a propuesta de la comisión de seguimiento de la misma.

Goyache ha aclarado que “la codirección no tiene ninguna labor académica y no exige ninguna formación”, ha reconocido que no conocía el currículo académico de Gómez y ha dicho que no sabía que no era licenciada. EFE

