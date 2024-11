Units per Avançar descarta integrarse en el PSC y se reafirma como "partido de gobierno"

Barcelona, 9 nov (EFE).- El conseller Ramon Espadaler, secretario general de Units per Avançar, partido heredero de la extinta Unió Democràtica, ha descartado este sábado "la integración dentro del PSC" y ha reafirmado a su formación como "partido de gobierno".

Units per Avançar concurrió en la candidatura del PSC en las elecciones autonómicas del pasado 12 de mayo y actualmente dirige el Departament de Justicia y Calidad Democrática, de la que Espadaler es conseller.

"Nuestro destino no es la integración con el PSC. Trabajamos con comodidad con Salvador Illa porque somos capaces de identificar los puntos de confluencia sin renunciar a lo que somos", ha destacado Espadaler durante la Tercera Convención Nacional del partido en el Recinto Modernista de Sant Pau.

Espadaler ha destacado que Units per Avançar es un partido "integrador" con voluntad de contribuir al "respeto institucional", algo que, ha asegurado, "se ha perdido durante los años del 'procés'".

"El nuestro es un país diverso y plural en el que cabemos todos. Hay veces en los que si no mostrabas la 'estelada' no eras catalanista y nosotros no creemos eso. Demostraremos que desde nuestro catalanismo somos más capaces de cohesionar y de hacer política para las personas", ha apuntado.

Definido como un partido "catalanista, democristiano, humanista y profundamente europeísta", Units per Avançar se marca como retos para la legislatura "pasar de las palabras a los hechos".

"Tenemos problemáticas como sentencias tardías, debemos consolidar el modelo de prisiones y trabajar en el ámbito de la memoria democrática, una pieza indispensable ante el alud de populismos de la derecha", ha aseverado. EFE

