Koke: "No teníamos que haber jugado; aunque hemos ganado, no hay nada que celebrar"

Madrid, 3 nov (EFE).- Koke Resurrección, capitán del Atlético de Madrid, se preguntó este domingo cómo se ha podido jugar el duelo de LaLiga EA Sports contra Las Palmas con todo lo que ha sucedido por la dana en España y especialmente en la Comunidad Valenciana, a la que mandó "muchos ánimos y mucha fuerza" de parte "de todo el grupo" del conjunto rojiblanco.

"Vamos a salir los capitanes a hablar de parte de todo el grupo para mandar muchos ánimos y mucha fuerza a toda la Comunidad Valenciana por los sucesos que han pasado. No se sabe uno cómo hemos podido jugar hoy. Es difícil. Porque hay mucha gente afectada en toda la Comunidad Valenciana y todo el país. Yo tengo amigos que son de Valencia. Es un día duro", dijo a 'Movistar' tras el triunfo por 2-0 en el estadio Metropolitano.

"Aunque hemos ganado, no hay nada que celebrar. Esto afecta a todo el país. Mandarle todo el ánimo y toda la fuerza que podamos y seguro que entre todos vamos a sacar adelante a la Comunidad Valenciana", continuó.

"Muchas veces cuando la damos (su opinión) no se nos escucha. ¿Entonces cómo hacemos? ¿Nos juntamos todos y decimos que nos jugamos? Es difícil por la situación que hay. Los principales actores somos nosotros, pero es difícil. No sabría explicarte por qué (no se tiene en cuenta la opinión de los jugadores) a lo mejor no se tiene esa fuerza", apuntó después en rueda de prensa.

"Sí es cierto que vivimos en una situación toda esta semana... Y eso que nosotros no estamos ahí viéndolo. Vemos gente que lo está pasando mal, gente que está destrozada, que no ha tenido el apoyo que tiene que tener. No puede ser. Me gustaría estar ahí al lado de la gente, no se puede, es el trabajo...", repasó.

"Hemos jugado el partido hoy y parece que no, pero estás pensando en esa gente que está sufriendo, que lo ha perdido todo. Es durísimo. Lo peor no viene ahora. Viene dentro de unos meses, cuando no tengas nada. Tenemos que ayudar todos y sumar", añadió Koke, que insistió: "No teníamos que haber jugado. Mandarle mucha fuerza y mucho ánimo, que seguro que entre todos lo vamos a sacar adelante, que así somos los españoles".

Ya sobre el encuentro, el capitán rojiblanco destacó el estilo de su equipo en la victoria por 2-0 sobre Las Palmas. "Tenemos que saber cuál ha sido nuestra identidad del Atlético de Madrid durante todos estos años. Un equipo agresivo, intenso, que lee muy bien los partidos, que defiende muy bien, que hace muy buenos contragolpes y todos luchan para que los delanteros ganen los partidos", aseguró.

"Este es el Atleti que tenemos que ser, el equipo que hemos sido siempre y no confundirnos desde fuera o internamente en muchas cosas. Es el equipo que queremos ver. Un equipo competitivo", añadió.

Koke insistió en esa idea cuando fue preguntado en qué se ha podido equivocar el equipo en este inicio de temporada. "Al final, por más que se gaste el dinero, porque el mercado te hace gastarlo, ser un equipo defensivamente fuerte es lo que nos ha hecho pelear por títulos, incluso ganarlos", expuso.

"Cuando hemos sido un equipo humilde que trabaja, defiende bien, contragolpea bien, ha sido cuando hemos peleado por cosas importantes. Incluso dar un balón largo e ir a la segunda pelota. No confundirnos de nuestro ADN, por más que se gaste dinero. Se puede jugar de otra forma, pero para mí jugar bien muchas veces es ganar, competir como tenemos que competir, que no nos equivoquemos", añadió.

"Ojalá entendamos todos lo que es el Atlético de Madrid y podamos conseguir grandes cosas compitiendo como hemos hecho los últimos años", afirmó Koke, que se mostró "muy contento" por la "evolución" de Giuliano Simeone "después" de la lesión "tan grave" de la pasada temporada.

"El trabajo te paga. Giuliano está trabajando, compitiendo, dando todo lo que tiene que dar y está demostrando que tiene nivel para estar con nosotros y competir", afirmó. EFE