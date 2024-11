Javi Calleja: "No se entiende que no se haya parado el fútbol" tras la dana

Oviedo, 2 nov (EFE).- El entrenador del Real Oviedo, Javi Calleja, antes del partido de su equipo mañana ante el Burgos (Carlos Tartiere, 14:00 horas) aseguró que "no se entiende que no se haya parado el fútbol" tras la dana que asoló la provincia de Valencia esta semana.

"Con la cantidad de muertos y desaparecidos, no se entiende que no se haya parado. Todos debemos demostrar unión y que prevalezca lo humano. Hay muchas personas que lo están pasando mal. Que no se pare la liga no tiene sentido", afirmó con rotundidad el preparador oviedista en la sala de prensa de El Requexón, justo antes del último entrenamiento del Oviedo antes de recibir al Burgos.

El entrenador oviedista, que durante temporada y media vivió en Valencia al dirigir al Levante, aseguró que el Real Oviedo ya está tomando una serie de iniciativas para ayudar a los afectados de Valencia y que "es en estos momentos cuando las personas debemos dar ejemplo de humanidad y cuando los valores de un país deben ponerse en práctica con quienes lo están pasando mal".

"Estamos pasando por dificultades, con un calendario exigente y muchas bajas. Nos estamos encontrando muchas dificultades para intentar estar al cien por cien", expuso el entrenador del Real Oviedo al ser preguntado por los seis lesionados oviedistas que no podrán estar disponibles para el partido de este domingo: Fede Viñas, Jaime Seoane, Costas, Pomares, Paulino y Dotor.

El Real Oviedo llega a este partido tras perder en Cádiz y ser eliminado de la Copa del Rey en Ávila, pero Javi Calleja asume que es en los momentos de dificultad cuando el equipo "tiene que dar un paso adelante, porque las excusas son para otros".

"A Ramis ya lo conocemos de otras temporadas, con la idea que tiene de juego y su metodología. Entiendo que haya cambios a nivel mental en el Burgos, al final es normal que se produzcan cambios cuando llega un entrenador nuevo. Por un lado, los que no juegan aprietan y los que juegan quieren mantener su puesto", concluyó Javi Calleja al ser preguntado por el Burgos y el debut en el banquillo de Luis Miguel Ramis. EFE.

