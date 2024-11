Efemérides del 2 de noviembre

Madrid, 1 nov (EFE).- Efemérides el sábado 2 de noviembre de 2024.

Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas.

1789.- La Asamblea Nacional de Francia decreta la nacionalización de los bienes del clero.

1907.- El escritor británico Joseph Rudyard Kipling es galardonado con el Premio Nobel de Literatura.

1917.- El gobierno del Reino Unido firma la Declaración de Balfour con la que por primera vez respalda "un hogar nacional para el pueblo judío" en Palestina.

1920.- En Estados Unidos, tiene lugar la 'Masacre de Ocoe' (Florida), cuando un afroamericano se propone votar en las elecciones presidenciales, desencadenando el conocido como 'peor acto de violencia electoral' que se conoce en el país. Se habla de unos 60 afromaericanos muertos en los disturbios, en un hecho aún rodeado de misterio.

1930.- En Adis Abeba, Ras Tafari Makonnen e Itigue Menem son coronados emperadores de Etiopía. El emperador adoptó el nombre de Haile Selassie, Poder de la Santa Trinidad, Rey de Reyes y Señor de Señores.

1936.- En el Reino Unido, se inaugura el servicio de televisión de la BBC, que se convierte en la primera cadena del mundo en ofrecer una programación diaria.

1948.- Harry S. Truman es elegido trigésimo tercer presidente de Estados Unidos.

1955.- Los investigadores estadounidenses Carlton-Schwerdt y Schaffer obtienen en forma cristalina el virus que causa la poliomielitis.

1962.- El presidente estadounidense John F. Kennedy informa de que las bases soviéticas en Cuba han sido desmanteladas.

1964.- El príncipe Faisal es proclamado rey de Arabia Saudí tras la abdicación de su hermano Saud.

1975.- Es asesinado, en un descampado de Ostia (Italia) el director de cine y escritor Pier Paolo Passolini.

1976.- En Estados Unidos, el demócrata Jimmy Carter es elegido 39 presidente de EE.UU, con el 50,1 por ciento de los votos.

1983.- Se celebra en Sudáfrica el referéndum para la reforma de la Constitución que amplía los derechos políticos de asiáticos y mestizos, pero no de los negros, que son el 73 por ciento de la población.

1984.- España entra por primera vez en la lista del patrimonio mundial de la Unesco con la mezquita de Córdoba, la Alhambra y el Generalife, la catedral de Burgos, el monasterio de El Escorial y su real sitio y el conjunto arquitectónico de Gaudí.

1988.- Se lanza desde el estadounidense Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT) el Morris Worm, el primer virus en Internet.

1990.- El Parlamento de Mozambique aprueba la nueva Constitución para el país, que consagra el multipartidismo y la economía de mercado.

1997.- Rusia y Japón firman un acuerdo para resolver el conflicto territorial de las Islas Kuriles, ocupadas por la URSS al final de la II Guerra Mundial y que Japón reclama a Rusia.

2000.- Llega a la Estación Espacial Internacional (EEI) la primera expedición formada por dos cosmonautas rusos, Serguei Krikaliov y Yuri Gidzenko, y el astronauta estadounidenses Bill Shepherd.

2001.- Estados Unidos decide bloquear las cuentas de 28 organizaciones terroristas extranjeras, entre ellas ETA, en el marco de la lucha internacional contra el terrorismo.

2004.- Se celebran elecciones presidenciales en Estados Unidos y el republicano George W.Bush es elegido presidente.

2006.- Un inversor mexicano compra el Cuadro 'No 5, 1948', del estadounidense Jackson Pollock, y bate el precio récord del mundo al pagar 109 millones de euros.

2015.- Estalla en el Vaticano el caso denominado 'Vatileaks2', por sustracción y divulgación de documentos reservados vaticanos. Fueron detenidos un sacerdote español y una ciudadana italiana.

2017.- En España, el expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont no comparece ante la Audiencia Nacional y el juez decreta prisión incondicional para el exvicepresidente Oriol Junqueras y otros siete exconsellers.

2019.- Se venden, en Los Ángeles (EEUU), en una subasta la chaqueta y los pantalones de cuero que Olivia Newton-John lució en 1978 en la película 'Grease' por 405.700 dólares.

2020.- Mueren cinco personas en una serie de atentados terroristas yihadistas en seis puntos del centro de Viena.

2021.- Cierra en Líbano el diario 'The Daily Star', uno de los últimos escritos en inglés en el país, después de casi 70 años de su fundación.

2022.- El ministro polaco de Defensa, Mariusz Blaszczak, anuncia la construcción de una barrera provisional a lo largo de la frontera con el enclave ruso de Kaliningrado y el comienzo de los trabajos para levantar un muro permanente.

.- Barcelona estrena 'Picmi Taxi', la primera app pública del mundo para pedir taxis de forma digital.

2023.- Se lanza 'Now and Then', la última canción de The Beatles que, gracias a la Inteligencia Artificial, recupera la voz de John Lennon y la guitarra de George Harrison.

NACIMIENTOS

-----------

1906.- Luchino Visconti, cineasta italiano.

1913.- Burt Lancaster, actor estadounidense.

.- Carmen Amaya y Amaya, bailaora española.

1923.- Ida Vitale, poeta uruguaya.

1925.- Modesto Cuixart, pintor español.

1929.- Richard E. Taylor, científico canadiense, Premio Nobel de Física 1990.

1934.- Enrique Collar, exfutbolista español.

1937.- María Fernanda D'Ocón, actriz española.

1938.- Sofía de Grecia, reina emérita de España.

1946.- Alan Jones, piloto automovilista australiano de Fórmula 1.

1960.- Said Aouita, atleta marroquí.

1963.- Calixto Bieito, dramaturgo español.

1967.- Corine Pelluchon, filósofa y ensayista francesa.

1970.- Diego David Domínguez González, David Delfín, diseñador, pintor y actor español.

DEFUNCIONES

-----------

1950.- George Bernard Shaw, escritor irlandés, Premio Nobel 1925.

1975.- Pier Paolo Pasolini, cineasta italiano.

1994.- Richard Pottier, realizador cinematográfico francés.

2002.- Enrique Sarasola Lerchundi, empresario español.

2003.- Fernando Vizcaíno Casas, escritor y abogado español.

2004.- Theo van Gogh, cineasta holandés.

2009.- José Luis López Vázquez, actor español.

2018.- Álvaro de Luna, actor español.

2019.- Marie Laforêt, cantante y actriz francesa.

2020.- Gigi Proietti, actor italiano.

2023.- Miguel Mora Serrano, escritor e investigador literario dominicano. EFE