Trece fallecidos en las pedanías de La Torre y Castellar de Valencia por las inundaciones

Valencia, 31 oct (EFE).- Un total de trece personas han fallecido en las pedanías de La Torre y Castellar de la ciudad de Valencia, de las que ocho han sido encontradas en un garaje, según ha avanzado este jueves la alcaldesa, María José Catalá.

Catalá ha explicado que se han encontrado ocho víctimas mortales en un garaje de La Torre, entre ellas un policía local, y en un domicilio de esa pedanía el cadáver de una mujer de 45 años, que se suman a tres fallecidos localizados ayer y otra víctima que tras haber sido rescatada ha fallecido en el hospital.

No obstante, no ha podido precisar si todos estos fallecidos se pueden sumar a los 92 confirmados hasta ahora por la Generalitat valenciana porque el Ayuntamiento los ha ido notificando en las últimas horas, pero no sabe a qué hora está cerrada la cifra anterior. EFE