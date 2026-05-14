El jurado declara culpable al acusado de asesinar a su mujer en Vitoria en 2023

Vitoria, 14 may (EFE).- Un jurado popular ha declarado a Jaime R. culpable de asesinar a cuchilladas en Vitoria en 2023 a su esposa, Maialen Mazón, que estaba embarazada de mellizas en el momento del crimen, así como de dos delitos de aborto y otro de abandono de un menor. EFE
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