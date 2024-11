La defensa de Ana Duato sostiene que se le acusa "artificialmente" en 'Nummaria' y que es "un elemento decorativo"

La defensa de la actriz Ana Duato ha señalado en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional por el 'caso Nummaria' que ella consta como acusada porque es "un elemento decorativo en el proceso" que ha sido traída al mismo por la Fiscalía y la Abogacía del Estado "artificialmente" y se le ha hecho "pasar las de Caín".

Así se ha pronunciado en su informe final Enrique Molina, abogado de la actriz, que ha advertido al tribunal de que, cuando se piden 16 años de cárcel para una persona --el caso de Duato--, han de tener en cuenta si la acusación es seria o se basa en "frivolidades, chistes o chascarrillos".

"Entendemos que no hubo argumentos en su día para sostener la acusación, que Ana Duato es un elemento decorativo en este proceso, que se le ha traído artificialmente y se le ha hecho pasar las de Caín", ha añadido, para apuntar que, de hecho, la actriz no puede ejercer la última palabra en la vista oral "porque no puede salir de su casa" dado que tiene una decena de periodistas en la puerta.

En su alegato, el abogado ha desgranado los cinco ejercicios del IRPF por los que la Fiscalía le imputa hasta cinco delitos fiscales, y ha pedido la libre absolución, manteniendo que en ningún momento hubo ocultación ni simulación en las mismas.

Además, ha subrayado que cuando en un proceso como este, cuando existen dudas sobre si la vía es la contenciosa-administrativa o la penal, "optar por esta segunda tiene una finalidad y es dotar de color a una causa que hubiera pasado absolutamente desapercibida".