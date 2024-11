Exdirector de Red.es niega instrucciones para adjudicar a Barrabés y dice que no eran recomendaciones de Begoña Gómez

El ex director general de Red.es Alberto Martínez ha negado este martes en el Senado haber recibido o haber dado instrucciones para adjudicar tres contratos, por 10,2 millones, a Juan Carlos Barrabés, investigado en el 'caso Begoña Gómez'. Además, ha afirmado que la esposa del presidente del Gobierno no envió cartas recomendando al empresario, sino de apoyo a un programa del Fondo Social Europeo.

"Jamás, nunca. Ni se me ocurriría dar instrucción a ningún técnico para decantar ninguna puntuación", ha asegurado, antes de añadir que tampoco recibió ninguna por parte del Gobierno. Lo ha hecho durante la comisión sobre el 'caso Koldo', que el PP amplió para abarcar también la investigación judicial a la esposa de Pedro Sánchez.

El exdirector de Red.es, que llegó a la entidad pública en junio de 2021, ha explicado que se limitó a firmar las tres adjudicaciones a Innova Next, empresa vinculada a Barrabés, porque la mesa de contratación ya lo había decidido meses antes de su incorporación.

Al respecto, ha indicado que cuando firmó esas adjudicaciones no sabía de quién era la empresa ni tampoco sabía que Barrabés y Gómez se conocían, de lo que se ha enterado --ha dicho-- por la prensa.

Martínez ha admitido haberse reunido varias veces con Barrabés, pero "después de firmar la adjudicación" y "nunca" para hablar de esos contratos.

LA PRIMERA VEZ QUE VIO A BEGOÑA GÓMEZ

Ha señalado que en el momento de las adjudicaciones tampoco sabía quién era Gómez. Según ha relatado, coincidieron por primera vez en 2023 durante la celebración del Mobile World Congress en Barcelona y habló con ella "cuatro o cinco minutos para explicarle las empresas que había". "Esa es toda la relación que he tenido", ha expresado, antes de negar que se haya reunido Gómez o con el jefe del Ejecutivo.

"Yo firmé los contratos porque era mi obligación y no tenía ninguna duda, el procedimiento se había cumplido escrupulosamente, no tenía ningún motivo para decir 'no firmo'. Si no llego a firmar incurro en prevaricación, estaban los informes hechos" y "suficientemente motivados", ha declarado.

Martínez ha asegurado que la documentación remitida por Gómez "no son cartas de apoyo a Barrabés, no hay una recomendación de que tiene que ser el adjudicatario". "Lo que está haciendo es apoyar el programa del Fondo Social Europeo y había 34 entidades distintas que enviaron declaraciones de interés", ha añadido.

LA OFERTA DE BARRABÉS ERA "LA MEJOR"

Ha indicado que en los informes de adjudicación participaron ocho o nueve técnicos. "¿Y hubieran cambiado la puntuación con esa declaración de interés? Todos me dijeron que no hubieran cambiado en absoluto", ha dicho.

Sobre por qué se decantaron por Barrabés, ha asegurado que los técnicos valoraron "muy bien" su propuesta sobre formación para personas desempleadas, que "era la mejor oferta".

El exdirector de Red.es ha reconocido que fue un "empeño" suyo cambiar la fórmula de valoración de las ofertas, pero que lo hizo meses después de las adjudicaciones a Barrabés, a quien "se aplicó la que se aplicaba a todas desde marzo de 2018", al ser preguntado si la modificó para beneficiar a ciertos licitadores.

"Nadie ejerció influencia sobre mí y no me consta que nadie ejerciera influencia sobre la mesa de contratación", ha insistido Martínez, que se ha declarado "absolutamente tranquilo" sobre su actuación en Red.es.