Permuy: “A ilusión el Alavés no nos va a ganar”

Santiago de Compostela, 28 oct (EFE).- Antón Permuy, entrenador de la SD Compostela, apeló a la “ilusión” de su equipo para sorprender mañana, martes, al Deportivo Alavés en la primera eliminatoria de la Copa del Rey.

“Jugando a partido único puede pasar cualquier cosa porque un equipo puede no pasar del medio del campo y ganar y otro tener mil ocasiones y no ganar. En otros deportes igual es imposible, pero en el fútbol no. Eso hará que nuestras opciones aumenten. Sabemos que será muy complicado, pero a un partido puede pasar cualquier cosa, sobre todo porque a ilusión seguro que no nos van a ganar”, indicó.

En su comparecencia ante los periodistas en A Senda do Pool, el técnico gallego dijo que la clave del encuentro pasará por “estar metidos” durante los noventa minutos independientemente del resultado.

“No podemos irnos del partido, eso es muy importante porque en cualquier jugada te puedes adelantar o puedes empatar si ellos están por delante. Habrá que minimizar al máximo nuestros errores porque ellos los van a penalizar”, subrayó.

Permuy desconfía del mal momento que atraviesa el Alavés en LaLiga, e insistió en que “la ilusión es máxima” en el vestuario del Compos porque enfrente tendrán a un rival de la máxima categoría.

“La Copa tiene esa motivación extra, y además habrá un gran ambiente en el estadio”, manifestó el preparador gallego, que tiene la baja para este encuentro del mediocentro Pablo Antas. EFE

