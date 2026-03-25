Estonia investiga el impacto de un dron procedente de Rusia en una central eléctrica y convoca una reunión de emergencia, pero adelanta que no era el objetivo

Estonia investiga el impacto de un dron ruso en una central eléctrica (Montaje Infobae)

Un dron procedente de Rusia ha impactado durante la madrugada de este miércoles contra la chimenea de una estación eléctrica en Estonia, sin provocar daños personales ni de infraestructura. Concretamente, el impacto se ha producido en la Central Eléctrica de Auvere, en el Condado de Ida-Viru. La central está ubicada a unos dos kilómetros de distancia de la frontera de Estonia con Rusia.

“Durante la noche del 25 de marzo a las 3.43 de la madrugada, un dron impactó contra la chimenea de la central eléctrica de Auvere. Nadie ha sido herido”, dijo un portavoz del Servicio de Seguridad Interna (ISS) de Estonia, añadiendo también que “el dron entró al espacio aéreo estonio desde el espacio aéreo ruso”.

El suceso ha tenido lugar mientras el puerto ruso de Ust-Luga (con una importante actividad en las exportaciones rusas de fertilizantes, petróleo y carbón), en la región de Leningrado, se encontraba bajo un ataque de drones ucranianos y el puerto de Primorsk, al otro lado del Golfo de Finlandia, continuaba ardiendo.

La central eléctrica de Auvere se encuentra en la frontera de Estonia con Rusia (Google Maps)

Estonia no era el objetivo del dron

La Fiscalía de Estonia aclaró que el dron no había sido dirigido contra la central eléctrica de Auvere ni contra Estonia en general: “De acuerdo con la información actual, el dron no estaba dirigido hacia Estonia. Se están llevando a cabo acciones iniciales, y la investigación aclarará las circunstancias más específicas”, dijo el Fiscal General del Estado Astrid Asi en un comunicado a la prensa.

La ministra de Justicia y Asuntos Digitales de Estonia, Liisa-Ly Pakosta, trasladó al medio Eesti Raadio-Ringhäälingut que el gobierno del país se reunirá de emergencia a lo largo de la mañana del miércoles para discutir un incidente de seguridad.

Enefit Power - subsidiaria de la empresa energética estatal estonia Eesti Energia y responsable de la central eléctrica de Auvere - ha asegurado que no se han producido daños directos en la planta, y que no se prevé que el incidente tenga ningún impacto significativo en el sistema eléctrico del país.

“Estos son los efectos de la guerra de agresión a gran escala de Rusia. Podemos asumir que veremos más incidentes así”, expresó Margo Palloson, director general de la ISS. El Servicio de Seguridad Interna está buscando testigos del suceso y llama a ponerse en contacto a través de su dirección oficial de correo electrónico, kapo@kapo.ee.

Al mismo tiempo, la ISS recuerda que el personal no autorizado no debe acudir al lugar, además de mantenerse a una distancia prudente de lo que se asemeje a restos de drones, ya que podría ser peligroso por el riesgo de explosión.

Antes del impacto, los teléfonos de ciudadanos estonios recibían una alerta via SMS sobre las 09.24 de la mañana que informaba sobre “una amenaza relacionada con drones en el área” - sin especificar qué área o región - y trasladando la recomendación de “ponerse a cubierto y llamar al 112″ en caso de presenciar algún dron. A las 09.35, se envió un segundo mensaje, tanto en estonio como en inglés, que especificaba que las áreas de riesgo eran “Ida-Virumaa y Läane-Virumaa” y volvía a recomendar ponerse a cubierto y en contacto con los servicios de emergencias.