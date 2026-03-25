De Las Rozas a Ciempozuelos: los precedentes que anticipan qué pasará tras la anulación de la tasa de basuras del Ayuntamiento de Madrid

Los precedentes que anticipan qué pasará tras la anulación de la tasa de basuras del Ayuntamiento de Madrid. (Montaje Infobae con imágenes de Canva)

La anulación de la tasa de basuras del Ayuntamiento de Madrid por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha dejado con muchas dudas a más de un millón de contribuyentes en la capital. El fallo considera nula la ordenanza por defectos graves en su tramitación, especialmente por la falta de transparencia en la documentación pública, pero no aclara de forma automática si los ciudadanos recuperarán el dinero abonado.

Pero, aunque en este caso aún no haya respuestas concretas, la experiencia de otros casos similares puede darnos pistas sobre qué puede ocurrir a partir de ahora.

El “céntimo sanitario”: una devolución compleja y desigual

Uno de los precedentes más importantes es el conocido “céntimo sanitario”, un impuesto sobre los carburantes que fue declarado ilegal por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en 2014. La sentencia consideró que este tributo vulneraba la normativa comunitaria y abrió la puerta a la devolución de alrededor de 13.000 millones de euros recaudados durante años.

Pero, en la práctica, el proceso no fue automático. Aunque se reconoció el derecho a recuperar lo pagado de más, las devoluciones se gestionaron caso por caso. Los contribuyentes tuvieron que presentar reclamaciones individuales y acreditar el importe abonado. Además, solo pudieron recuperarse las cantidades no prescritas, lo que limitó el alcance de las devoluciones.

Otro elemento clave fue determinar quién había pagado realmente el impuesto. En muchos casos, fueron las empresas las que pudieron reclamar con mayor facilidad, mientras que los consumidores finales tuvieron más dificultades para demostrar el pago efectivo del recargo.

Tasa de basuras de otros municipios: nulidad sin devolución automática

Más parecido al caso de Madrid es lo ocurrido en algunos municipios que implantaron tasas de residuos en los últimos años. Un ejemplo es el de Las Rozas de Madrid, donde un juzgado anuló en 2024 liquidaciones de la tasa de basuras porque no había justificación económica suficiente.

La decisión judicial, que responde a varios recursos presentados por organizaciones e instituciones, concluye que el proceso de aprobación de la ordenanza incurrió en defectos graves que vulneran los derechos de participación de los ciudadanos.

La sentencia consideró que la memoria económico-financiera no explicaba adecuadamente los costes del servicio ni los criterios utilizados para calcular el importe que debían pagar los contribuyentes. Es decir, que se vulneraba el principio de equivalencia, que exige que la tasa guarde relación con el servicio prestado.

No obstante, la nulidad no implicó una devolución automática para todos los vecinos. Como en otros casos tributarios, solo pudieron recuperar el dinero quienes habían impugnado previamente las liquidaciones o mantenían procedimientos abiertos.

Devoluciones directas en casos puntuales

Sin embargo, no todos los casos son iguales, y existen situaciones en las que sí se han producido devoluciones más rápidas y directas, aunque por motivos distintos. Es el caso de Ciempozuelos, donde el Ayuntamiento comenzó hace un mes a devolver importes cobrados indebidamente por errores en la aplicación de la tasa de basuras.

En esta localidad, los problemas no estaban en la ordenanza en sí, sino en fallos concretos en los recibos: cálculos incorrectos o ausencia de bonificaciones. Tras las reclamaciones vecinales, el consistorio ha reconocido los errores y ha iniciado la devolución de las cantidades correspondientes.

La Ley 7/2022 obliga a los municipios de más de 5.000 habitantes a implantar sistemas que cubran el coste real del servicio bajo el principio de “quien contamina paga”. (Europa Press)

Límite de la seguridad jurídica en las devoluciones

Estos precedentes se enmarcan en un contexto más amplio a nivel nacional. La Ley 7/2022 obliga a los municipios de más de 5.000 habitantes a implantar sistemas que cubran el coste real del servicio bajo el principio de “quien contamina paga”, pero su aplicación ha generado numerosas dudas y litigios.

Las diferencias en los criterios de cálculo -basados en consumo de agua, valor catastral o ubicación- y la falta de transparencia en algunos casos han provocado impugnaciones en distintos ayuntamientos. La sentencia de Madrid se suma así a la tendencia.

Aun así, de todos estos casos se desprende una conclusión común, y es que la anulación de un impuesto o tasa no implica automáticamente la devolución de todo lo cobrado. El sistema se rige por el principio de seguridad jurídica, que limita la revisión de situaciones ya cerradas. Según los antecedentes:

Por norma general, solo pueden recuperar el dinero quienes recurrieron dentro del plazo o tienen procedimientos abiertos.

Las liquidaciones firmes (las que no fueron impugnadas a tiempo) suelen quedarse fuera de las devoluciones.

Las cantidades abonadas no se reintegran de forma automática, sino que deben reclamarse de manera individual por los contribuyentes.

En el caso de Madrid, el desenlace dependerá de factores como el alcance final de la sentencia y su firmeza.