Ocho migrantes logran acceder a Ceuta a nado y tras saltar la doble valla con Marruecos

Ceuta, 25 mar (EFE).- Un grupo de ocho migrantes subsaharianos y marroquíes ha logrado entrar en Ceuta en las últimas horas, unos a nado y otros saltando la doble valla fronteriza que separa la ciudad autónoma de Marruecos, aprovechando la escasa visibilidad por el mal tiempo.

Según han informado este miércoles a EFE fuentes policiales, los migrantes han entrado por distintas zonas de los 8,2 kilómetros de perímetro fronterizo terrestre sin ser vistos por las cámaras de seguridad instaladas en la zona.

Los migrantes subsaharianos, que proceden de Sudán, se dirigieron hacia el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) tras saltar la valla fronteriza.

Por su parte, los cuatro migrantes de origen magrebí -se desconoce si marroquíes o argelinos- han conseguido acceder a nado.

La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) ha alertado del "colapso" del perímetro fronterizo que separa Ceuta de Marruecos al haberse desprendido varios tramos de la doble valla como consecuencia de las últimas borrascas que han azotado esta zona del estrecho de Gibraltar.

Según esta asociación, desde el punto de vista operativo el doble vallado es "claramente vulnerable ya que los inmigrantes consiguen saltarlo en menos de un minuto, lo que deja sin margen de reacción a los agentes y convierte la infraestructura en ineficaz como elemento de contención". EFE