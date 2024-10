Candidatos al TS subrayan el tiempo transcurrido hasta que el CGPJ ha podido cubrir plazas: "He alcanzado los 69 años"

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha reanudado este lunes las entrevistas personales a los candidatos que optaban a cubrir vacantes en la cúpula judicial y cuyos procesos quedaron congelados en 2021 a la espera de que el CGPJ se renovara. Aspirantes a la Sala de lo Social del Tribunal Supremo (TS) han puesto de relieve el tiempo transcurrido, confesando en algún caso que les había llevado a reflexionar sobre si merecía la pena: "He alcanzado los 69 años".

"La reflexión es que me he planteado, sinceramente, si, a la vista del tiempo que esto ha estado parado, que los años han ido pasando inexorablemente y que he alcanzado la edad de 69 años, es razonable que todavía mantenga mi candidatura al Tribunal Supremo", ha dicho Félix Vicente Azón --actualmente magistrado en la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Cataluña--, ya que la edad de jubilación forzosa para los togados son los 72 años.

El propio Azón ha indicado que, "después de pensarlo profunda y sinceramente", ha concluido que sí. "Porque todavía me considero con capacidad suficiente y con conocimiento suficiente para --lo digo con toda la humildad del mundo-- aportar algunas ideas y algo de trabajo que quizás puedan contribuir a un mejor servicio a la sociedad por parte de los órganos supremos del orden social, y es por eso que aquí estoy", ha zanjado.

Azón también ha hecho hincapié en el tiempo transcurrido al señalar que se iba a limitar a reseñar sus méritos profesionales hasta la fecha en la que se convocó la plaza a la que opta. "A pesar de que después del 22 de julio del 2020 he seguido trabajando, como no podía ser de otra manera", ha apostillado.

Otro de los aspirantes, Carlos Benito-Butrón, ha agradecido a la Comisión de Calificación del CGPJ "esta cortesía profesional de convocarnos, aunque hayan transcurrido pues ya casi cinco años". "Y me voy a atener un poco al principio intertemporal de la fecha de la convocatoria. No intentaré hacer referencias a hechos posteriores", ha apuntado igualmente el magistrado en la Sala de lo Social del TSJ de País Vasco.

En la misma línea, un tercer aspirante ha trasladado a la Comisión de Calificación su sorpresa cuando recibió la notificación de que se reanudaba el proceso de nombramiento para este puesto. "Cuando recibí el miércoles un mensaje del Consejo General del Poder Judicial, citándome para hoy lunes, pensé que se trataba de una cita para la campaña de vacunación de la gripe", ha confesado.

En total, este lunes han comparecido ante la Comisión de Calificación del CGPJ ocho candidatos a ocupar esta plaza de magistrado en la Sala Cuarta del TS, a los que se ha sumado el único candidato a la Presidencia de la Audiencia Provincial de La Rioja, Ricardo Moreno. La ronda continuará el martes, a partir de las 9.30, con entrevistas a los 19 aspirantes a la vacante en la Sala de lo Civil del TS.

Fue la semana pasada cuando el Pleno del CGPJ acordó reanudar la tramitación de los procesos para cubrir vacantes en la cúpula judicial que ya se habían iniciado cuando entró en vigor la reforma legal de 2021 que prohíbe realizar nombramientos discrecionales a un CGPJ caducado, como el anterior.

Se trata de 6 nombramientos: 4 del Tribunal Supremo --uno en la Sala de lo Civil, otro de la Sala de lo Social y dos de la Sala de lo Contencioso-Administrativo--; la Presidencia de la Audiencia de La Rioja, y una vacante de magistrado en la Sala Civil y Penal del TSJ de Navarra.

OTRAS VACANTES

Al margen, el CGPJ acordó convocar un total de 51 plazas --repartidas en el Supremo, la Audiencia Nacional (AN), los Tribunales Superiores de Justicia y las audiencias provinciales-- para cubrir las 111 vacantes que el bloqueo en la renovación del CGPJ dejó en la cúpula judicial.

El órgano de gobierno de los jueces dio el primer paso para cubrir las vacantes en los altos tribunales al convocar las plazas para las presidencias de cuatro de las cinco salas del Tribunal Supremo.

Son las presidencias de las salas de lo Civil, lo Contencioso-Administrativo y lo Social, actualmente ejercidas en funciones por Francisco Marín Castán --que se jubila el 10 de noviembre--, Pablo Lucas y Antonio Sempere, respectivamente. También se incluye la de lo Penal, que dirige Manuel Marchena y cuyo mandato expira el 5 de diciembre. Él y Jacobo Barja de Quiroga, de la Sala de lo Militar, son los únicos que ejercen como presidentes titulares tras la crisis de vacantes.