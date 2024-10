Giráldez: "Tapia nos podría haber encajado"

Vigo, 26 oct (EFE).- Claudio Giráldez, entrenador del RC Celta, reconoció este sábado, en la víspera de visitar al CD Leganés, que el internacional peruano Renato Tapia “encaja” en su idea futbolística, por lo que su salida de la entidad gallega vino “por otro tipo de situaciones”.

“Es un jugador que tiene encaje en cualquier equipo de Primera División, un jugador muy competitivo, con unas condiciones muy buenas para robar y para abarcar terreno. Además, por su experiencia, es capaz de jugar, de cambiar de orientación, de ir de cabeza… es un futbolista muy completo”, comentó en rueda de prensa.

El “cabezón” llegó al Celta en el verano de 2020 procedente del Feyenoord como una apuesta personal del entonces director deportivo, Felipe Miñambres, y no tardó en adueñarse de la titularidad. Fue el tercer futbolista más utilizado con 2.710 minutos (32 partidos), sólo superado por Iago Aspas (2.870 minutos) y Denis Suárez (2.863).

No obstante, sin descanso en verano por la disputa de la Copa América, el protagonismo del mediocentro fue a menos en el equipo celeste, perjudicado también por la irrupción de Fran Beltrán. La temporada 2021-22 disputó 29 partidos (1.402 minutos), uno más que la siguiente.

En su último año en Vigo, Tapia empezó con un papel secundario en el equipo dirigido por Rafa Benítez. Por primera vez en su carrera, encadenó ocho suplencias en las ocho primeras jornadas de LaLiga. La mala dinámica del equipo, sin embargo, acabó por acelerar su vuelta a la titularidad, convirtiéndose a principios de 2024 en un habitual en el once del técnico madrileño.

La destitución de Benítez y la llegada de Claudio Giráldez coincidieron con el enfriamiento de las negociaciones para su ampliación de contrato. A eso se unieron unos problemas físicos que lo dejaron en un segundo plano en el tramo final del campeonato.

“En el Celta ha rendido muy bien durante mucho tiempo, creo que nos podría haber encajado pero no está aquí por otro tipo de situaciones. No tengo nada malo que decir del, le deseo lo mejor y ojalá a partir de la próxima semana tenga mucha continuidad porque creo que es lo que le faltó aquí por esos problemillas que ha tenido. Su salida fue por situaciones económicas y de no entendimiento”, explicó Giráldez.

Tapia se despidió del Celta después de haber jugado 120 partidos con la camiseta celeste, de los cuales 21 los jugó en su última campaña en Vigo. EFE

