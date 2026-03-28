El guardia civil detenido en la operación antidroga de Ceuta no se encontraba en activo

Ceuta, 28 mar (EFE).- El agente de la Guardia Civil arrestado este viernes en Chiclana de la Frontera (Cádiz) en el marco de una operación contra el narcotráfico no se encontraba en activo y había estado destinado en Ceuta, según han informado a EFE fuentes próximas a la investigación.

El agente estuvo destinado en Ceuta hasta que se jubiló hace un año y medio y había establecido su residencia en la costa de Cádiz, concretamente en Chiclana, donde fue arrestado por Asuntos Internos de la Guardia Civil.

Las mismas fuentes han destacado la importancia de la ciudad autónoma en este operativo, en el que más de 250 agentes se desplegaron en diferentes puntos de Andalucía, Galicia y Ceuta, ciudad autónoma donde se produjeron cinco arrestos y se registraron nueve viviendas y un garaje, de donde se llevaron importante documentación.

De hecho, en Ceuta los narcos contaban con una amplia y compleja infraestructura y capacidad para importar toneladas de hachís de forma segura, avalando los envíos a sus receptores.

Los detenidos están siendo investigados por delitos relacionados con el tráfico de drogas y organización criminal. La investigación fue iniciada por el Juzgado de Instrucción número 3 de Ceuta, aunque no se descarta que el caso termine siendo asumido por la Audiencia Nacional dadas sus ramificaciones.

Quince personas han sido detenidas y se han realizado 29 registros en una operación de la Policía Nacional contra el tráfico de hachís con destino a España y Francia.

Además, se han incautado de un millón y medio de euros y 66 equipos de comunicación.

La investigación judicial, que se inició hace poco más de un año, estuvo centrada desde su comienzo en una estructura ceutí que operaba de forma constante con envíos de sustancia estupefaciente producida en Marruecos y con destino final España y Francia. EFE