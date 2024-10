Vox pide una comisión de investigación sobre "el macrocentro" de inmigrantes en el aeropuerto de Ciudad Real

El presidente del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, David Moreno, ha anunciado que su grupo ha registrado una solicitud formal para la creación de una comisión de investigación en relación con el aeropuerto de Ciudad Real y el proyecto de construcción de un "macrocentro" de recepción y acogida de inmigrantes ilegales.

David Moreno ha señalado que existen "numerosas dudas y secretos en torno a este proyecto", y ha acusado al PSOE de evitar dar explicaciones, escudándose en un supuesto acuerdo de confidencialidad. "Frente a estos pactos de opacidad, solicitamos transparencia e información en un tema tan sensible y con tantas repercusiones para la sociedad como es la inmigración ilegal", ha declarado.

El presidente del Grupo parlamentario ha hecho una cronología de los hechos recientes, destacando que "se ha conocido que el 1 de octubre se comenzaron las primera operaciones en el aeropuerto de Ciudad Real como posible ubicación para el macrocentro, el 4 de octubre tuvo lugar la reunión en Moncloa entre el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el 14 de octubre se hizo pública la noticia sobre el proyecto en los medios de comunicación".

"No nos podemos creer que Page y Sánchez no hablaran de este tema solo tres días después del acuerdo con la empresa gestora del aeropuerto", ha recalcado Moreno, quien ha señalado que "no sabemos quién de los dos miente más", ha informado Vox en nota de prensa.

Vox denuncia que todo el asunto está plagado de incertidumbres: "¿Sabía la Junta de Castilla-La Mancha de este proyecto y lo ocultó?, ¿cuántos inmigrantes acogerá este centro?, ¿es provisional, temporal o definitivo?, ¿vulnera la normativa PSI?, ¿existe algún convenio entre la empresa gestora y el Gobierno de España?, si no hay una decisión definitiva, ¿por qué se está levantando ya una valla de 3 metros de altura alrededor de la nave de carga?".