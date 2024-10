La patronal de agencias inmobiliarias asegura que no hay apenas denuncias contra el sector

Madrid, 21 oct (EFE).- El presidente de la patronal de la intermediación inmobiliaria (Fadei), Miguel Ángel Gómez, ha afirmado que le parece "fantástico" que el Ministerio de Consumo persiga el fraude en las agencias inmobiliarias pero ha asegurado que apenas existen denuncias de consumidores contra el sector.

En declaraciones a EFE, ha señalado que en toda España "no habrá más de diez o veinte denuncias y no más de cinco en la Comunidad de Madrid", y ha retado al ministerio a poner las denuncias que investiga "encima de la mesa".

"Yo me siento con ellos cuando quieran y que me digan cuántas denuncias tienen encima de la mesa", ha apuntado el presidente de Fadei, que representa a más de 10.000 empresas inmobiliarias, de las cuales -asegura- "ninguna tiene denuncias", a pesar de que firman miles de contratos de arrendamiento al mes.

Estas empresas, que van desde grandes marcas como Gilmar, Remax y Keller Williams a pequeñas agencias familiares, están obligadas a cumplir un código deontológico para poder estar bajo el paraguas de la patronal.

Gómez ha explicado que, aunque las agencias federadas "no estén haciendo nada mal", no descarta que haya "free lance" que si lo estén haciendo, dado que el sector no está regulado.

"A nosotros todo lo que sea combatir el fraude nos parece fantástico y, si para hacerlo necesitan nuestro apoyo lo van a tener", ha dicho el presidente, que ha estimado que de las 40.000 agencias inmobiliarias que hay en la calle, el 97 % hace su trabajo "perfecto", entre otras cosas porque, "con multas de 100.000 euros si lo hacen mal, les pueden cerrar el negocio y ningún empresario inmobiliario se va a arriesgar a eso".EFE