Un millar de personas se manifiestan en Madrid contra el estigma del VIH

Madrid, 19 oct (EFE).- Un millar de personas, según Delegación del Gobierno, se han manifestado este sábado en Madrid con motivo de la celebración de la tercera marcha 'Pride positivo', con la que se ha pretendido visibilizar el VIH y el sida, así como el estigma de estas enfermedades.

Bajo el lema ‘Nuestras vidas rompen prejuicios’, los asistentes a la manifestación convocada por la coordinadora estatal de VIH y Sida (Cesida) han recorrido el tramo que separa el Ministerio de Sanidad del Museo Reina Sofía, siguiendo el icónico itinerario de la acción performática en el Madrid de los años 90 de “Carrying”, del artista Pepe Espaliú.

A esta manifestación ha acudido la ministra de Sanidad, Mónica García, quien, además de manifestar la necesidad de normalidad esta enfermedad, ha puesto en valor las pruebas de detección precoz “rápidas, indoloras y absolutamente anónimas”.

Asimismo, junto a García, la líder de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, ha asegurado que, “hoy en día, vivir en España con VIH no es incompatible con tener una buena calidad de vida, gracias a la investigación médica y a los sistemas públicos de salud”.

Por su parte, la portavoz del PSOE-M en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha criticado que “el Ejecutivo de Almeida no ha querido apoyar la Declaración de Sevilla, cuyo compromiso es tratar de erradicar el VIH en 2030".

“Desde las calles le decimos que no, que el PP tiene un proyecto agotado para esta ciudad y el PSOE estamos trabajando para formar mayorías y ofrecer un proyecto alternativo", ha asegurado Maroto.

Una de las denuncias principales de la jornada ha sido la estigmatización que sigue existiendo hoy día, a pesar de que, según ha explicado la directora ejecutiva de la Sociedad Española Interdisciplinaria del Sida (SEISIDA), María José Fuster, “las personas con VIH que toman tratamiento no pueden transmitir la enfermedad, aunque no se use preservativo”. EFE

