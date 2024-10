La amiga que estaba con Samuel Luiz confirma insultos de "maricón de mierda" por parte de dos acusados

La amiga que estaba con Samuel Luiz el día de su muerte, el 3 de julio de 2021, ha ratificado, en el juicio que se celebra en la Audiencia de A Coruña, insultos de "maricón de mierda" tanto por parte de Catherine S.B. como su entonces pareja Diego M.M., la persona que, según las acusaciones, inició la agresión al joven, de 24 años, por pensar que le estaba grabando cuando realizaba una videollamada.

"La gente rodeaba a Samuel", ha apostillado Lina al explicar que los golpes iniciales los recibió su amigo por parte de Diego M.M. y que, luego, otro lo agarró por el cuello, persona a la que tanto Catherine como Alejandro M.R. identificaron como el acusado Alejandro F.G.

Sobre el momento anterior, ha dicho que el que se considera autor de los primeros golpes les dijo que parasen de "grabar". "Siguieron caminando hacia nosotros y, al rato, empezó a decir -- Diego -- 'para de grabar maricón de mierda' a Samuel más que a mí que era la que llevaba el teléfono".

Además, ha ratificado que escuchó, por parte de este acusado, "te voy a matar" cuando Samuel -- del que dijo se veía que era "diferente" por su manera de gesticular y de vestir --- le preguntó "por qué maricón de mierda". Entonces, añadió, que Diego M.M. "se lanzó" sobre la víctima, sumándose otra persona.

De Catherine, ha expuesto que estaba "agresiva". "Yo me metí -- para tratar de ayudar a Samuel -- y me tiró al suelo, me dijo tú largate de aquí que no pintas nada, estoy segura que me lo dijo a mí", ha señalado después de que la acusada afirmase que esas palabras eran para su expareja. Tanto para Catherine S.B. como para Diego M.M. se piden penas de 25 años de cárcel por asesinato con alevosía y ensañamiento y agravante de discriminación por orientación sexual.

(Habrá ampliación)