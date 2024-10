Jorge Ponce dispuesto a todo para encontrar a un timador en ‘Medina: estafador de famosos’

Silvia García Herráez

Madrid, 18 oct (EFE).- Un misterioso personaje se ha pasado más de 20 años estafando pequeñas cantidades de dinero -desde dos hasta 200 euros- a rostros conocidos de nuestro país, haciéndose pasar por alguien que habían trabajado juntos. Jorge Ponce fue uno de ellos y se propone encontrar al timador en el documental 'Medina: estafador de famosos', que llega a Prime Video este viernes.

"A mí esto me ocurrió en 2016, pero conforme crece la historia vamos viendo que el hombre no solo había estafado a gente de mi entorno, es decir, a cómicos, sino a todo tipo de personajes públicos durante más de 20 años. Me obsesioné con encontrarlo, pero no para recriminarle lo que estaba haciendo, sino más bien para felicitarle. Me parecía un genio. Así que decidí hacer este true crime en tono de comedia", señala a EFE el cómico sobre su pieza.

Todo comenzó en 2016, cuando un hombre que se hace llamar Antonio Medina paró a Ponce por la calle, asegurándole haber trabajado como cámara en uno de sus programas. Al despedirse, Medina le pidió dinero al cómico para visitar en el hospital a su hija, que presuntamente había sido agredida por un grupo de 'skins' debido a su orientación sexual. Conmocionado por la historia, el humorista le entregó 20 euros.

Unos meses después, en una cena con Andreu Buenafuente y Berto Romero, Ponce comentó dicho suceso. La sorpresa llegó cuando otro de los asistentes, también famoso, confesó haber pasado por una situación similar con el mismo hombre.

A partir de ese momento el cómico comenzó a tirar del hilo, descubriendo que hechos similares les habían sucedido a otras celebridades como Dani Rovira, Luis Miguel Seguí, Joaquín Reyes, Carlos Areces, Carlos Jean, Blanca Portillo, Malena Alterio o Nathalie Seseña.

El estafador conocía con detalle las trayectorias de sus víctimas y solía mencionar programas o productoras en los que habían trabajado, lo que hacía más creíble su relato. Es por ello que Ponce, quien dirige la pieza junto a Javier Valera, decidió contratar un equipo de detectives privados para dar con él.

"Esto es una investigación real que hace un equipo de cómicos, principalmente yo. En nuestra manera de enfocar la historia hay comedia todo el rato, pero esa comedia ocurre de verdad", incide.

Otra de las estrategias de Ponce para atrapar a Medina es usar como cebo a alguno de sus amigos famosos, como David Broncano, Silvia Alonso, Ernesto Sevilla, María Galiana, Berto Romero, Samantha Hudson y Carolina Iglesias, quienes empezaron a pasearse por las calles más frecuentadas por el estafador para tratar de atraparlo.

"Ante la falta de recursos había que inventarse algo. No teníamos mucho más tiempo para encontrarle. Nos iban además pisando los talones, porque otras cadenas de televisión también se pusieron a buscarle. Así que tuve que sacar la artillería pesada", apostilla el cómico.

A través de los cinco capítulos que conforman el documental, la trama no solo se centra en la búsqueda de Medina, si no que los protagonistas deben hacer frente a otros percances, como tratar de lograr que la producción sea lo más ecológica posible para lograr una subvención o los constantes problemas que les generan los detectives, que encarecen el rodaje.

"La parte de los detectives es muy importante porque hay un percance con ellos tan hilarante que piensas que no podía pasar. Pero pasó", afirma entre risas Ponce, quien desvela que, pese a que éstos se comprometen a encontrar a Medina, en realidad les están tomando el pelo constantemente.

El humorista y uno de los directores de 'La Revuelta' confiesa que para él estos 20 euros han sido los "mejores invertidos de su vida", puesto que no solo le han pagado por hacer el documental, sino que ha sacado adelante un proyecto con cuyo resultado está "tremendamente orgulloso". EFE

