IAG espera que próxima CE favorezca consolidación, tras caer fusión de Iberia y Air Europa

Bruselas, 16 oct (EFECOM).- El consejero delegado de International Airlies Group (IAG), matriz de Iberia y British Airways, Luis Gallego, se mostró hoy optimista de cara a que, tras fallido intento de fusión de Iberia y Air Europa por las exigencias de la Comisión Europea, el próximo Ejecutivo comunitario sea más favorable a la "consolidación" en el sector aéreo.

"Tenemos que competir en un mundo global (...). No tiene sentido que no se permita la consolidación", dijo Gallego en una rueda de prensa organizada por la patronal Airlines for Europe (A4E) para analizar las prioridades del sector de cara al nuevo ciclo político comunitario.

El máximo responsable de AIG recordó que las aerolíneas comunitarias tienen otros problemas, como la imposibilidad de atravesar el espacio aéreo ruso, por lo que impedir fusiones que permitan "escala" a los grupos merma la competitividad de las compañías.

El pasado agosto, Iberia trasladó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de España que cancelaba la operación de compra de Air Europa porque seguir adelante con "el actual entorno regulatorio (...) no redundaría en beneficio de los accionistas".

International Airlines Group (IAG) -que integra a Iberia, British Airways, Vueling, Aer Lingus y Level- había ofrecido deshacerse del 52 % de las rutas operadas por Air Europa en 2023 para obtener la aprobación de las autoridades de competencia de la Unión Europea, que, no obstante, seguían teniendo objeciones a la fusión.

Esas exigencias pasaban por ceder a otros competidores de hasta el 52 % de las frecuencias de Air Europa y la garantía de que ninguna de las rutas en las que la Comisión Europea había identificado problemas de competencia se quedaba sin un tercer operador avalaban la fusión.

"Necesitamos crecer, escala, necesitamos ser más grandes", agregó Gallego, quien recordó que para recortar sus emisiones de CO2 el sector necesita combustibles sostenibles para la aviación (SAF), que son entre dos y tres veces más caros que el queroseno tradicional y que son los grandes grupos consolidados los que se pueden permitir esas inversiones.

"La gente que tenemos escala, invertimos en SAF", dijo.

Por su parte, la directora gerente de A4E, Rania Georgoutsakou, señaló que "la consolidación es algo que ocurre y es probablemente bueno".

"He oído a (Ursula) Von der Leyen decir que la próxima Comisión revisará cómo aplica las normas de competencia", dijo Georgoutsakou a propósito de la cartera de comisaria para la que está nominada la actual vicepresidenta española y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. EFECOM