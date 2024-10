Jesús Navas homenajeado por una carrera de récord en la selección

Córdoba, 15 oct (EFE).- Jesús Navas, futbolista más laureado de la historia de la selección española, recibió acompañado de su familia un sentido homenaje de la Federación española en el reencuentro con sus compañeros y el seleccionador Luis de la Fuente en Córdoba, "orgulloso" de los títulos conseguidos y por "haber hecho feliz a tanta gente".

Campeón de dos Eurocopas, de un Mundial y de la Liga de Naciones, Jesús Navas es el futbolista con más títulos de la selección española. La final de Berlín el pasado julio fue el punto final a una exitosa trayectoria que fue reconocida en un primer homenaje interno, en el hotel de concentración de España en Córdoba, por sus compañeros y cuerpo técnico.

"Estoy muy contento por el homenaje y el recibimiento de los compañeros y el míster. Muy feliz por verlos de nuevo. Es un orgullo poder disfrutar cada momento con la selección y les doy las gracias a todos", aseguró.

Jesús Navas disfrutó el momento acompañado de sus padres, de su mujer y sus dos hijos, que estarán en El Arcángel donde el homenaje se hará extensivo a toda la afición de la selección.

"Les echo mucho de menos. Es difícil, al final es tu vida el fútbol y estar en la selección es lo máximo para mí como futbolista. Lo he disfrutado al máximo, lo he defendido y estoy muy orgulloso de lo que he conseguido y de haber hecho feliz a tanta gente. Doy las gracias a todos por haber podido disfrutar tanto de la selección", confesó a los medios de la Federación.

El defensa del Sevilla, que a los 38 años se despedirá del fútbol el próximo mes de diciembre, recibió de manos del capitán Álvaro Morata y del seleccionador Luis de la Fuente, una camiseta conmemorativa con el número 56, en referencia a los partidos que disputó con la absoluta española, escoltada por los cuatro trofeos que conquistó.

"Es el jugador con mas títulos de la historia de la selección", elogió Morata. "Le he dicho muchas veces en persona que es el único de esta generación que sabía lo que era ganar y nos ha enseñado al resto, nos ha convencido de que podíamos hacerlo y le echamos mucho de menos".

En el acto, De la Fuente dedicó unas palabras de agradecimiento a Navas antes de la entrega del recuerdo. "Representas un orgullo para todo el fútbol español, lo sentimos todos y queríamos internamente transmitirte el orgullo de lo que hemos vivido tanto tiempo contigo y lo que hemos aprendido", destacó. EFE