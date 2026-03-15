Las palabras de Fernando Alonso tras abandonar la carrera durante el primer Gran Premio de la temporada: “Me costaba sentir las manos y los pies”

El piloto español de Aston Martin, Fernando Alonso (Europa Press)

Aston Martin llegó al Gran Premio de China con la ambición de completar por fin una distancia de carrera completa, un objetivo que el equipo no había logrado cumplir en las pruebas previas. No obstante, las expectativas se vieron rápidamente frustradas tras una jornada que resultó muy complicada para ambos pilotos. Lance Stroll se vio obligado a abandonar los primeros compases de la carrera debido a fallos en las baterías de su monoplaza. Por su parte, Fernando Alonso tampoco pudo llegar a la bandera a cuadros, ya que tuvo que retirarse después de 32 vueltas, una vez que el coche empezó a experimentar vibraciones excesivas procedentes del motor Honda.

El piloto asturiano se bajó del coche cuando ya había sido doblado y marchaba en la última posición, con los síntomas físicos de las vibraciones haciéndose cada vez más patentes. “No creo que hubiera podido terminar la carrera en ningún caso. El nivel de las vibraciones era bastante elevado hoy. Desde la vuelta 20 a la 35 me costaba sentir las manos y los pies, no tenía sentido seguir”, detalló Fernando Alonso a los medios tras la carrera.

Alonso describió una situación en la que las molestias físicas iban en aumento a medida que avanzaban las vueltas. El equipo y el piloto intentaron paliar el problema bajando las revoluciones del motor, pero esa solución resultó insuficiente en un contexto competitivo. “Fue peor que ningún otro día del fin de semana, aunque sinceramente algunas de las medidas que tomamos fueron artificiales. Al bajar las revoluciones del motor todo vibra menos, pero en la carrera tienes que ir a altas revoluciones si quieres tratar de adelantar o recargar, así que con el tiempo se vuelve más difícil y exigente”, detalló.

El monoplaza de Fernando Alonso en Aston Martin (REUTERS/Maxim Shemetov)

Con este panorama, Aston Martin optó por retirar el coche para evitar daños mayores tanto en la mecánica como en la condición física del piloto, dado que estar doblado y sin opciones de puntos no justificaba continuar. El abandono de Alonso se sumó al de Stroll, que había tenido que dejar la pista en las primeras vueltas por los problemas eléctricos, lo que dejó al equipo sin ninguno de sus monoplazas en pista antes de que concluyera la prueba.

Fernando Alonso y las próximas carreras

Pensando en el futuro inmediato, Alonso se mostró esperanzado en que Honda pueda aprovechar las dos semanas de margen hasta la próxima carrera para trabajar en la solución de las vibraciones. “Entre Australia y China teníamos cinco días así que el motor era exactamente el mismo. Ahora tenemos dos semanas, tendremos más tiempo en el banco de potencia y debemos dar a Honda más tiempo para entender la causa de las vibraciones. Probablemente resolvimos el aislamiento de las baterías, aunque Lance tuvo un problema, pero en general debemos dar a Honda más tiempo”, explicó el piloto español, señalando la importancia de que el proveedor de motores disponga de un mayor plazo para analizar y corregir el origen del problema.

Fernando Alonso explica en qué aspecto es superior Aston Martin al resto de equipos en los que ha estado en Fórmula 1: “Es el más determinado”.

En la salida, Alonso volvió a protagonizar una remontada, avanzando varias posiciones y llegando a situarse décimo pese a partir desde el decimonoveno lugar. Este avance inicial se vio favorecido porque cuatro coches no pudieron tomar la partida, un hecho que el propio piloto consideró negativo para el espectáculo. “Cuatro coches no tomaron la salida, ese es probablemente el peor espectáculo que se puede dar”, manifestó antes de referirse a la batalla que se vivió entre los Ferrari en otras posiciones.

Sobre el desarrollo de las carreras, Alonso destacó que las salidas siguen siendo atractivas, como ya ocurrió en Australia: “Las salidas son divertidas, también lo fue en Australia. Cuando todos tenemos el mismo nivel de batería en la primera vuelta, llena, el coche sale bien. Pero luego entramos en el campeonato del mundo de baterías y ahí no somos tan buenos como los demás”, concluyó el español, aludiendo a las diferencias en la gestión energética entre Aston Martin y sus competidores.