España

Este es el precio de la luz en España para el lunes 16 de marzo del 2026

La situación económica internacional ha provocado un incremento histórico en los precios de la energía eléctrica en el país

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El precio de la luz
El precio de la luz se actualiza todos los días (Europa Press)

Este es el precio de la energía eléctrica es el país para este lunes 16 de marzo, así como las tarifas más altas y más baratas del día.

Recuerda que el precio de la energía eléctrica se actualiza todos los días, por lo que es importante mantenerse informado para hacer un mejor uso de ella.

Precio del servicio de energía eléctrica

Cómo interpretar la factura de la luz, si estás en el mercado libre o el regulado, y los conceptos que aparecen en ella

La energía eléctrica tendrá una tarifa promedio en territorio español de 38.07 euros por megavatio hora para este lunes, de acuerdo con los datos del OMIE.

El órgano europeo señaló que la tarifa más elevado del servicio eléctrico alcanzará los 189.73 euros por megavatio hora.

Mientras, el precio más bajo de la luz en territorio español será de -1.74 euros por megavatio hora.

El precio de la electricidad por hora

La OMIE da a conocer
La OMIE da a conocer todos los días el precio de la electricidad (Europa Press)

A lo largo de este lunes 16 de marzo, el precio del servicio eléctrico cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 6.84 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 6.65 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa de la luz será de 5.44 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio de la electricidad será de 4.91 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa de la luz será de 4.82 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 5.7 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio de la electricidad será de 18.06 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 31.06 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio de la luz será de 6.93 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 0.07 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa de la luz será de -0.83 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de -1.28 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de -1.74 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio de la electricidad será de -1.37 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa de la luz será de -1.0 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio de la luz será de -0.86 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de -0.22 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio de la electricidad será de 5.42 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 96.38 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio de la luz será de 180.47 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 189.73 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 149.19 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 117.43 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio de la luz será de 91.83 euros por megavatio hora.

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