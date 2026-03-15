Espana agencias

Desaparece una urna y causan importantes destrozos en un local electoral en Rabé de las Calzadas (Burgos)

Guardar

La jornada electoral ha arrancado con casi 40 minutos de retraso en el municipio de Rabé de las Calzadas (Burgos) al tener que solucionar dos incidentes, la desaparición de una urna y el hallazgo del local de votación "en condiciones impracticables".

Según ha informado el alcalde de Rabé, Diego Rodríguez, a su llegada al local electoral a primera hora de este domingo, 15 de marzo, el alguacil del municipio ha encontrado el lugar con "importantes daños materiales" y signos de vandalismo que "impedían el inicio del sufragio".

La sala donde debía ubicarse la mesa de votación se encontraba "en condiciones impracticables", con suciedad generalizada, fluorescentes rotos y la cabina de votación destrozada, ha detallado.

Ante la imposibilidad de utilizar el espacio original, los responsables de la administración han habilitado de urgencia una nueva ubicación en otra dependencia del mismo edificio para garantizar el derecho al voto.

Posteriormente, la situación se ha complicado al detectarse la desaparición "de la urna oficial asignada a dicha mesa", ha detallado Rodríguez sobre un hecho que podría derivar en responsabilidades penales.

Por ello, el regidor ha dado aviso inmediato a la Guardia Civil y se han desplazado al lugar efectivos de la Policía Científica para realizar la correspondiente inspección ocular y el análisis de las cámaras de seguridad del recinto, con el fin de determinar si el material electoral ha sido sustraído.

Para solventar la incidencia y permitir el arranque de la jornada, la Junta Electoral Central ha tenido que suministrar una urna nueva de repuesto que ha sido trasladada bajo custodia hasta el nuevo emplazamiento.

Como consecuencia de este "caos" organizativo y los trabajos policiales", la mesa de votación no ha podido quedar constituida a la hora legalmente prevista, de manera que la votación ha comenzado finalmente a las 9.38 horas, una vez verificado que todo el material necesario estaba en orden.

A pesar de la tensión inicial y del despliegue policial, la normalidad ha vuelto al centro de votación y los electores pueden ejercer su derecho sin más contratiempos.

Se espera que el retraso en la apertura sea compensado con una prórroga en el horario de cierre de esta mesa específica, tal y como establece la normativa electoral vigente.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Illa afirma que "convocar elecciones no sería la mejor idea" por la incertidumbre actual

En medio del debate por la aprobación de las cuentas públicas, el líder del Govern descarta anticipar comicios, defiende su compromiso con los pactos y reclama responsabilidad a los grupos aliados frente a la actual volatilidad política

Illa afirma que "convocar elecciones

Pascual (Por Ávila) anima a la participación y confía en lograr pactos para dar "estabilidad" a CyL

Pascual (Por Ávila) anima a

Llamas (Podemos) pide a los electores que voten en "conciencia" y piensen quién lo puede hacer mejor

Llamas (Podemos) pide a los

Mañueco llama a la participación: "Hoy decidimos el Gobierno que queremos, tenemos que sentirnos responsables"

Mañueco llama a la participación:

La guerra en Oriente Próximo y sus consecuencias económicas centrarán la sesión de control al Gobierno en el Congreso

El presidente Sánchez y la vicepresidenta Montero deberán responder a peticiones de explicaciones sobre la gestión de la crisis y el futuro económico, mientras la oposición insiste en conocer acciones concretas para reducir el impacto del conflicto en la ciudadanía

La guerra en Oriente Próximo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de las elecciones

Última hora de las elecciones de Castilla y León: la participación a las 11:30 es del 12,72%, más de un punto por encima de 2022

Desaparece una urna y causan importantes destrozos en un local electoral en Rabé de las Calzadas (Burgos): el inicio de la votación se retrasa 40 minutos

Condenan a una multa de 180 euros a un militar que dio un puñetazo en el pecho a su superior tras una discusión estando de fiesta

Yolanda Díaz asiste a los Premios Oscar para acompañar a la delegación española

Procedente el despido de una limpiadora por ausencias reiteradas: en diez ocasiones abandonó su puesto entre 4 minutos a más de una hora antes

ECONOMÍA

Carmen Cerdán, experta en RRHH:

Carmen Cerdán, experta en RRHH: “Que cada trabajador sepa a partir de junio cuánto ganan sus compañeros supondrá un gran cambio cultural en las empresas”

El dinero giró el timón

Huevos, tomates, pepinos, judías verdes, guisantes, frutas tropicales y café: los productos que han disparado sus precios en el último año

Los pasteleros hacen el agosto en Semana Santa: el precio del cacao y del azúcar se desploma, pero las torrijas y los huevos de Pascua cuestan más

No pagar los primeros tres días no ayuda a reducir ni el número ni la duración de las bajas: la tasa de absentismo en España es la tercera más alta de la UE

DEPORTES

Las palabras de Fernando Alonso

Las palabras de Fernando Alonso tras abandonar la carrera durante el primer Gran Premio de la temporada: “Me costaba sentir las manos y los pies”

Alcaraz dice adiós a su racha de victorias tras caer en semifinales de Indian Wells ante Medvedev

A qué hora y dónde ver el partido de semifinales de Indian Wells entre Carlos Alcaraz y Daniil Medvedev

De la cartera a la cantera: Arbeloa cambia la forma de trabajar del Real Madrid y pone a La Fábrica a la altura de La Masía

Mbappé progresa en su recuperación y apunta a la Champions ante el Manchester City