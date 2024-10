FACUA advierte a Ryanair de que no emitir tarjetas de embarque en el aeropuerto es ilegal

Sevilla, 15 oct (EFECOM).- La asociación FACUA-Consumidores en Acción ha advertido a Ryanair de que no emitir tarjetas de embarque en papel en el aeropuerto es una práctica "abusiva" contraria a la legislación, y ha recordado que es un derecho del pasajero poder disponer del título de viaje de manera gratuita.

Esta advertencia se produce, ha precisado FACUA en un comunicado, después de que el consejero delegado de la aerolínea irlandesa, Michael O'Leary, haya anunciado su intención de eliminar de manera definitiva, a partir de mayo de 2025, el soporte físico de la tarjeta de embarque y trasladar así toda actividad al ámbito virtual.

La asociación ha precisado que, aunque Ryanair anuncie esta medida como una apuesta por la digitalización con el supuesto objetivo de agilizar el tránsito de viajeros, en realidad la eliminación de las tarjetas físicas "no es más que una práctica con la que pretende disminuir gastos ahorrándose la impresión en papel y, de paso, recortando el personal que trabaja en los aeropuertos en los mostradores de facturación".

FACUA ha pedido "cautela" y ha destacado que "no es la primera decisión polémica que comunica el consejero delegado de Ryanair y que después la aerolínea nunca llega a aplicar, y ha recordado que, igual que el resto de aerolíneas, debe "adaptar cualquier medida o iniciativa que tome a la normativa vigente".

La asociación considera que dejar de emitir tarjetas de embarque en el aeropuerto sería una cláusula especialmente gravosa para colectivos vulnerables, como personas mayores o pasajeros que por su discapacidad o condición física tengan dificultades de interacción con las nuevas tecnologías.

"El hecho de no permitir realizar el check-in en el momento de la compra del billete si no se elige la tarifa Plus o Flexi Plus es un problema para este perfil de consumidor vulnerable que requiere de asistencia, ya que no sólo necesita ayuda durante el proceso inicial de compra, sino también en las horas previas al vuelo para realizar la facturación online de manera gratuita", ha subrayado.

Por ello, ha reclamado a Ryanair que mantenga la posibilidad de imprimir la tarjeta de embarque en los aeropuertos, ya que hay circunstancias en las que cualquier usuario puede no tener acceso a la opción de emitirlas online.

Además FACUA ha pedido a la compañía que dicho trámite sea totalmente gratuito, independientemente del tipo de tarifa que el usuario elija, algo que no ocurre actualmente, ya que existen sentencias que sustentan que el cobro por la emisión de la tarjeta de embarque en papel en los aeropuertos es una práctica abusiva. EFECOM