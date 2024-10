Ayuso cree que la aprobación de la ley demuestra que "Sánchez tiene un interés absoluto por beneficiar a terroristas"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido que la aprobación de la ley que convalida penas de cárcel cumplidas en la Unión Europea y beneficia a presos de ETA demuestra que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "tiene un interés absoluto por beneficiar a terroristas que están en las cárceles porque necesita sus votos".

En declaraciones a los periodistas, tras inaugurar una exposición sobre Lorenzo Caprile, en la Sala Canal de Isabel II de la capital, ha manifestado que cuando ella ha dicho que "ETA está más viva" no es porque mate, "porque no puede" aunque "lo ha intentado durante muchos años y vio que por ahí no conseguía nada".

Según ha explicado, con estas palabras se refiere a que "los que antes vivían en la clandestinidad hoy se sientan en los escaños y los que antes tenían que por lo menos estar escondidos hoy, a la luz del día con el dinero de todos, están manipulando la Historia, están decidiendo en las instituciones y hoy son el socio prioritario de Pedro Sánchez".

En este sentido, ha criticado que el presidente no haya dicho que "ha pactado con ellos" pero que se desviva "por beneficiarles". "Todo lo que ataca, insulta a la oposición, al Partido Popular, a los jueces y a los medios es todo lo que alaba y ama a Bildu y al entorno terrorista que, insisto, hoy no mata porque no le hace falta. Está estupendo sentado en los escaños y viviendo de todos pero que siguen imponiendo la ley del silencio y del terror en muchas zonas", ha criticado.