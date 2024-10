El pequeño gran 'milagro' del Sail Team BCN: acabar entre las tres mejores del mundo

Barcelona, 13 oct. (EFE).- La brillante ceremonia de clausura de la Puig Copa del América Femenina, la primera competición de esta clase que se disputó en los 173 años de historia del evento, encuadrada en la 37ª Copa del América, reconoció un pequeño 'milagro': el tercer puesto final del equipo femenino del Sail Team BCN, que logró el mayor éxito de la vela española en la historia de la competición.

Si bien las españolas no estuvieron hoy en el escenario del acto celebrado ayer tarde en el Village del Moll de la Fusta del Port Vell -solo lo hicieron las dos finalistas: el Athena Pathway británico y el Luna Rossa italiano, el vencedor- y fue una gran fiesta italiana, los aficionados corearon también el nombre del Sail Team BCN.

En una competición en la que, al igual que en la Joven Copa del América contó con doce equipos,(6 de los equipos de la 37ª Copa del América y 6 invitados por la organización) se reunió un elenco que ni en los Juegos Olímpicos o en los Mundiales de Vela, se reunió a regatistas de tan alto nivel.

Entre las 72 regatistas que compitieron habían ocho campeonas olímpicas, catorce medallistas, 51 campeonas del mundo en diferentes clases y un total de 38 de ellas habían competido en Juegos Olímpicos.

Una semana después de conocerse, el 29 de marzo de 2022, la designación de Barcelona como sede de la 37º Copa del América, el navegante transoceánico barcelonés Guillermo Altadill, explicó a EFE: "España no tendrá equipo en la 37ª Copa del América, pero ya he iniciado las gestiones no para simplemente participar, sino para intentar salir a ganar. Y para eso hay que empezar lo antes posible", añadió.

Los seis equipos que representaban a los de la 37ª Copa del América partían con una ventaja añadida ya que todos disponían de los monocascos con 'foils'(hidroalas) AC40 (de 11,90 metros de eslora) con los que se iba a competir. De los otros seis, solo Suecia adquirió en abril de 2024 un AC40 para entrenar y competir.

El proyecto de Altadill tomó forma con la creación de la empresa AC Sailing Team BCN SL, el 7 de febrero de 2023, teniendo al propio Guillermo Altadill y al irlandés Steward Hosford, experto en organización de equipos, como administradores.

Ya como director del equipo, Altadill logró en junio de ese año el primer gran patrocinio del equipo, la Foundation Zero holandesa, que trabaja en sostenibilidad ambiental. El 29 de septiembre ya daba la primera lista de tripulantes de ambas competiciones y se iniciaron los entrenamientos en aguas del Port de Sitges-Aiguadolç.

Los seis elegidos finalmente de la lista, de una veintena de nombres de la Joven Copa del América (regatistas menores de 26 años) fueron: Jaime Framis (San Sebastián, 21 años) Martín Wizner (Vigo, 22 años), Conrad Konitzer (Palma, 22 años), Antonio Torrado (Alicante, 24 años), Marcos Fernández A Coruña, 23 años) y Albert Torres (Barcelona, 23 años)/(22,5 de media).

Los de la Copa del América femenina fueron Neus Ballester (Palma, 20 años), María Cantero (Gran Canaria, 27 años), Silvia Mas (Barcelona, 28 años/olímpica Tokio) A ellas se unirían posteriormente la campeona olímpica orensana Támara Echegoyen (40 años), la mallorquina Paula Barceló (28 años) y también la madrileña Nicole Van der Velden.

La olímpica barcelonesa y campeona mundial Mónica Azón y el regatista mallorquín de 23 años Albert Torres, con experiencia en navegación con 'foils', fueron los coordinadores del equipo femenino y masculino respectivamente, junto con el portugués Luis Brito como entrenador principal.

Se anunciaba que el Puerto de Sitges Aigualdolç, también sería socio patrocinador del equipo, después de que su director general, Albert Beltran, junto a Altadill, firmasen el acuerdo de que allí se ubicaría la base náutica hasta julio de 2024 (diez meses) donde se instalaron las oficinas, el simulador del AC40, los contenedores del equipo, el local donde se almacenaban las cuatro lanchas de apoyo y el contenedor de trabajo.

Además, les cedieron varios apartamentos y habitaciones en el hotel Port Sitges, además de la manutención con lo que el equipo no tenía que salir del puerto para ir a entrenar.A principios de ese mes llegó al Port de Aiguadolç el catamarán con 'foils' (hidroalas) GC32 (de 12 metros de eslora), adquirido en Suiza y que había pertenecido al INEOS británico.

Otra gran noticia llegaba el 13 de diciembre de 2023 cuando se firmó y presento el acuerdo con CaixaBank como patrocinador del Sail Team BCN. Se unía al otro patrocinador principal del equipo, la Fundación Zero holandesa. Se cerraba un ciclo que se inició en agosto de este año con el acuerdo con el Port de Sitges Aiguadolç y posteriormente el grupo tecnológico Capgemini.

El 25 de marzo de 2024 se presentaba el equipo femenino en el Port de Sitges Aiguadolç, ya con Támara Echegoyen y Paula Barceló, en plena campaña olímpica. El 11 de abril le tocó el turno al equipo Joven en el Club Náutico de Sitges.

Un momento crítico para el equipo llegó en junio cuando Guillermo Altadill, director del Sail Team BCN dejó su cargo, según anunció oficialmente el propio equipo en redes sociales indicando: "Debido a circunstancias personales ha tomado la difícil decisión de retirarse del equipo".

Poseedor del cincuenta por ciento de participación en el equipo, Altadill se retiró de la sociedad creada en su día, que se disolvió el 17 de julio. Stewart Hosford, que hasta entonces compartía la mitad de la propiedad del equipo con Altadill se convertía en administrador único de la misma y el inglés Ross Daniel llegaba como director deportivo.

Lo cierto es que con apenas dos millones de euros el presupuesto del Sail Team BCN era de los más bajos de la competición. Un AC40 cuesta 2,5 millones de euros y los expertos señalaban que una campaña con posibilidades de éxito serían precisos seis o siete millones.

Otro duro golpe se produjo el 9 de septiembre cuando se comunicaban los nombres de los tripulantes que iban a navegar a bordo de los AC40, tanto en el equipo Joven como en el Femenino, y se hacía oficial la salida del equipo de la campeona olímpica y mundial Támara Echegoyen para "para continuar con otros proyectos profesionales", según la nota de prensa del equipo.Ni esto disminuyó la ambición ni del equipo Joven, que finalizó sexto ni del Femenino del Sail Team BCN que, además, contó con la timonel más joven de la competición y la segunda más joven en la historia de la Copa: Neus Ballester con solo 20 años.

Además del éxito deportivo, el Sail Team BCN ganó la batalla de la imagen y la comunicación de la mano del único Jefe de Prensa español en esta Copa del América, el periodista y comentarista de televisión valenciano Nacho Gómez-Zarzuela.

No hubo medio que no destacase la facilidad de entrevistar a los miembros del equipo, le celeridad de las noticias generadas; un trabajo realmente eficaz, junto al de Alba López en redes sociales.

Ahora, casi todos ellos iniciarán el camino en la campaña olímpica para Los Ángeles 2024, en el Circuito Mundial SailGP, en un futuro circuito AC40, los monocascos TP52 o RC44 , pero lanzando un reto: "Hemos demostrado que tenemos talento para tener en España un equipo absoluto de Copa del América o para formar un equipo Joven y Femenino con las mismas opciones que los grandes equipos", señalaron a EFE Silvia Mas, Neus Ballester, María Cantero, Paula Barceló o Nicole Van der Velden. EFE

