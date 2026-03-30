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El Valencia Basket saca brillo de su reconstrucción en marcha

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Nacho Herrero

Valencia, 30 mar (EFE).- El Valencia Basket alzó este domingo el título de la Copa de la Reina al imponerse al Hozono Global Jairis y sacó brillo de la complicada reconstrucción que, con la temporada en marcha, ha protagonizado en los últimos meses y que le ha permitido reconducir su rumbo.

La victoria 'taronja' en Tarragona, tras eliminar en cuartos al Duran Maquinaria Ensino y al Casademont Zaragoza en semifinales, tuvo además como MVP a Khaalia Hillsman, llegada al equipo hace apenas un mes y una de las protagonistas de esta reconstrucción.

Como dominador reciente de las competiciones nacionales y uno de los presupuestos más potentes de la Liga Femenina, el Valencia Basket arrancó el curso como el gran favorito a los tres títulos pero pronto se vio que la realidad no era esa.

La clara derrota ante el Casademont Zaragoza en la final de la Supercopa, los dolorosos tropiezos contra el equipo maño en la Euroliga y otros no menos preocupantes en la Liga ante rivales directos como el Spar Girona o el Perfumerías Avenida confirmaron las limitaciones que tenía el proyecto.

En la línea exterior, con Cristina Ouviña entrando aún al grupo tras su reciente maternidad pero lejos de su forma anterior, el equipo no tenía una pareja de bases sólida. Además, la ucraniana Alina Iagupova, llamada a ser una de las grandes referencias del equipo, arrastraba problemas personales y Leo Fiebich llegó a finales de octubre tras jugar la WNBA.

Por dentro, se multiplicaban, hasta deslumbrar, los focos sobre el 'diamante' Awa Fam, que en pocas semanas ha de concretar su desembarco en la liga estadounidense. Raquel Carrera estuvo fuera del equipo varias semanas por una lesión en una rodilla y algunos de los rivales directos habían incorporado jugadoras de mucha envergadura y potencia, una pieza que el equipo de Rubén Burgos no tenía.

A finales de noviembre, con el panorama ya complicado en la Euroliga y en la Liga, el Valencia empezó a mover sus fichas y llegó a un acuerdo con Iagupova para rescindir su contrato. Unos días después llegó la estadounidense Nia Coffey, una 'cuatro' de rotación que ha multiplicado su efecto cuando las cosas empezaron a ir mejor. Pero todavía no era el caso.

Con el año a punto de acabar, llegó la veterana base Yvonne Anderson para hacer dupla con Leticia Romero en la dirección. Su llegada acabó por suponer, semanas después, la salida de Marija Lekovic, una elección fallida como segunda directora de juego.

Pero, pese a la progresiva reincorporación de Carrera y a una Fam más constante, el juego interior seguía sufriendo ante rivales de peso. La eliminación en la segunda fase de la Euroliga fue otro duro golpe, pero el cambio estaba en marcha y ahí apareció Hillsman a final de febrero para acabar de encajar todas las piezas.

Con un necesario pasaporte búlgaro, la estadounidense llegó, con sus 196 centímetros y un físico imponente, cargada de energía y de alegría y culminó la reconstrucción del equipo. El paso adelante en el juego del conjunto de Rubén Burgos en las últimas semanas culminó con los tres triunfos en Tarragona.

En el torneo ha estado también la exterior francesa Kendra Chery, que llegó al mismo tiempo que Hillsman pero que ha tenido un impacto mucho menor en el juego. Ahora, el Valencia, que ya no puede volver a ir de tapado, necesitará un impulso más para revalidar el título de la Liga Femenina y acabar de enmendar sus errores estivales y puede que ahí aparezca ella. EFE

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