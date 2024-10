Gobierno, Junts y Vox coinciden en censurar la "hipocresía" del PP al hablar de calidad democrática tras la era Rajoy

Los partidos del Gobierno de coalición, PSOE y Sumar, Junts y Vox han coincidio este miércoles en el Pleno del Congreso en censurar la "hipocresía" del PP al hablar de la falta de calidad democrática en el Gobierno de Pedro Sánchez teniendo en cuenta los episodios polémicos de la etapa del expresidente 'popular' Mariano Rajoy en la Moncloa. Ha sido durante el debate de la moción impulsada por el PP sobre los principios democráticos que inspiran la acción del Gobierno consecuencia de la interpelación que dirigieron los 'populares' a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, en la última sesión de control al Gobierno. El encargado de defender la iniciativa ha sido el diputado 'popular' Álvaro Pérez, quien ha cargado contra el enfoque del Gobierno sus medidas para la mejorar la calidad democrática de nuestro país cuando lo único que buscan es "eliminar cualquier obstáculo" al Gobierno como los medios de comunicación que no son afines al PSOE o "nombrar a las mismas personas de su Gobierno" en sucesivos órganos. Pérez ha defendido los puntos de la iniciativa, entre otras cosas, censurando que el presidente Pedro Sánchez amenace con gobernar sin el parlamento y le ha advertido que "no merece la pena" permanecer en el poder a costa de "rebajarse a pagar cada día en Moncloa rebajando penas de prisión de terroristas". RUEDAS DE PRENSA SIN PREGUNTAS En nombre de Vox ha tomado la palabra el diputado Javier Ortega Smith, quien ha calificado de "broma" la iniciativa de los 'populares' porque, aun cuando admite que la acción del Gobierno de coalición no tiene "ningún principio democrático", considera que la moción está llena de "hipocresía y propaganda" dada la trayectoria del PP. "Dicen que el Gobierno de Sánchez censura, manipula y controla los medios de comunicación, es cierto, ¿pero recuerdan lo de ruedas de prensa sin preguntas, veto a periodistas, enchufismos o cuando nos ponía las videoconferencias con plasma y ni siquiera comparecía ante los medios?", ha recordado Ortega Smith, haciendo referencia al Gobierno del expresidente Mariano Rajoy. Y cuando el PP acusa al PSOE de apropiarzse de la Justicia, Vox le recuerda los pactos de los dos grandes partidos para repartirse el Consejo del Poder Judicial. También la diputada del PSOE Begoña Nasarre ha hecho referencia al expresidente Rajoy, aunque en su caso por su "record de incomparecencias" en el Pleno del Congreso. Además ha acusado al PP de descalificar a jueces de los que discrepan, de "abrazarse a la ultraderecha" y de "instrumentalizar, y deslegitimar continuamente" las instituciones a favor de su "propio beneficio". NO DEN LECCIONES DE DEMOCRACIA De su parte, el diputado de Junts Josep Páges ha censurado al PP que "recrimine" tantas cosas al PSOE, pero cuando ha hecho falta "vayan siempre de su mano". "Recriminan a los demás cosas en las que ustedes son expertos", ha resumido, recordando que ,os 'populares' también colocaron a ajuyeces en sus listas y en distintos organismos "Guarden las lecciones democráticas para ustedes mismos", ha concluido. Finalmente desde Sumar, Juan Antonio Valero ha criticado al PP que hable de división de poderes cuando desde su formación "bloquearon" el Consejo General del Poder Judicial y creen que el Estado "les pertenece". Por ello, ha instado a la bancada 'popular' a empezar a garantizar la democracia, entre otras cosas, "alejándose de la internacional reaccionaria".

