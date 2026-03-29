Fisac: “Es una oportunidad perdida; con un poco más de acierto, este partido lo sacamos”

Burgos, 29 mar (EFE).- El técnico del San Pablo Burgos, Porfirio Fisac, se mostró orgulloso pese a la derrota de este domingo ante el Valencia Basket, y señaló que el equipo ha tenido " la oportunidad perdida" y reconoció que "con más acierto" se hubiera "sacado el partido".

"Creo que el equipo se ha merecido otra cosa. Hemos trabajado para ganar ante un rival muy potente”, señaló.

Fisac insistió en que el partido se decidió por pequeños detalles, especialmente en el tercer cuarto, cuando Valencia abrió brecha. “Si hubiéramos estado mínimamente acertados, habríamos llegado a un final mucho más igualado”, subrayó y en esa línea, no dudó en calificar el duelo como “una oportunidad perdida”.

En clave de permanencia, Fisac fue claro y apuntó que “quedan finales, partidos a vida o muerte".

Por último, confirmó la preocupación por el estado físico de Raul Neto, al que definió como “un profesional ejemplar”, a pesar de la lesión que arrastra y se verá "el alcance que tiene ". EFE

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