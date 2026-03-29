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España queda tercera en Sao Paulo y se clasifica como segunda para la fase final

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Redacción Deportes, 29 mar (EFE).- La selección española femenina de rugby 7 ha sido tercera en el torneo de Sao Paulo (Brasil), última etapa de la segunda división de las Series Mundiales, y ha sumado 16 puntos que elevan su total hasta 50, lo que le vale la segunda plaza en la clasificación general.

Ese segundo puesto clasifica a España -junto Argentina, líder de la categoría, Sudáfrica y Brasil- para los tres torneos de la fase final que se disputarán a partir del mes próximo y en los que se enfrentará a las ocho mejores selecciones del circuito: Nueva Zelanda, Australia, Canadá, Francia, Japón, Estados Unidos, Fiyi y Gran Bretaña.

Sudáfrica fue la adversaria de España en el debut en el estadio Nicolau Alayon, en un encuentro dominado por la feroz defensa de las 'Leonas', impenetrable hasta que Simamkele Namba estrenó el marcador de las africanas en la última jugada del encuentro, cuando ya no había ningún tipo de suspense (19-5).

En la primera parte, las españolas aguantaron las acometidas de su rival hasta el último minuto, cuando María Calvo culminó un largo contraataque, y las marcas de María García, con una carrera de ochenta metros, y Abril Camacho aseguraron la victoria en el segundo periodo.

La china Zhang Rui dio, en el primer minuto del segundo partido, dio un tirón de pelos a Denisse Gortázar, que superó el periodo de superioridad numérica para anotar dos ensayos, el primero de ellos al escaparse por el costado izquierdo y el segundo, tras un excepcional pase cruzado de Juana Stella.

Hu Yu acortó distancias al filo del descanso (12-7) al escaparse desde la base de un 'ruck' pero los ensayos de Carmen Miranda y Ana Cortés en el segundo periodo dieron a las españolas un confortable triunfo (26-7).

La primera derrota de España en el torneo llegó contra Kenia, en el cierre de la jornada sabatina, en un encuentro en el que los ensayos de García Gala, Gortázar y Calvo no bastaron para contrarrestar el poderío ofensivo de Janet Okelo, que decantó el marcador (17-24) con un doblete en la segunda parte.

En el primer partido del domingo, la velocista brasileña Thalia Costa aprovechó sus dos primeros balones, con sendos aclarados de sus compañeras, para desbordar a la defensa española y plantar dos marcas entre palos, a lo que Denisse Gortázar respondió al filo del descanso con un ataque desde un punto de contacto (7-14).

Leila Silva e Isadora Lopes incrementaron la renta de las anfitrionas en los primeros compases de un segundo periodo en el que España no fue precisa en las transmisiones y Brasil aprovechó para disparar el tanteo hasta el 7-38 gracias a un doblete de Yasmim Soares.

El cierre contra Argentina fue muy plácido para España, ya que se enfrentaban las dos selecciones que matemáticamente ocupaban las dos primeras plazas de la clasificación general y las 'Yaguaretés' apenas si opusieron resistencia, con una marca de Azul Medina, a una selección nacional que anotó mediante Olivia Fresneda, García Gala y Gortázar, autora de un doblete (22-7). EFE

lhg/sab

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