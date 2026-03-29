Medios terrestres y aéreos trabajan en un incendio forestal en la Sierra de Gata (Cáceres)

Mérida, 29 mar (EFE).- Medios terrestres y aéreos de varias administraciones trabajan en un incendio forestal declarado la tarde de este domingo en el término municipal de Acebo (Cáceres), en la Sierra de Gata, cuyo origen puede estar en un quema agrícola.

Según ha informado la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, hay efectivos del Plan Infoex de la Junta de Extremadura, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y de la Diputación de Cáceres.

En concreto, están actuando cinco unidades de bomberos forestales terrestres y una helitransportada, además de un helicóptero.

También hay una maquinaria pesada y dos agentes del Medio Natural.

El fuego es de nivel 0, es decir, los que no suponen riesgo para personas o bienes no forestales.

El Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura ha tenido activado hasta las 21:00 horas el nivel amarillo de alerta por vientos en el norte de la provincia de Cáceres, que abarcaba la Sierra de Gata. EFE