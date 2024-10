Marlaska reivindica "el reconocimiento, la memoria y el respeto" a la dignidad de las víctimas del terrorismo

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reafirmado este martes el compromiso del Gobierno con las víctimas del terrorismo y su "voluntad de dar nuevos pasos para su reconocimiento, reivindicación de su memoria y respeto a su dignidad", y ha subrayado que las víctimas "son un activo fundamental en la generación de una sociedad española cada vez más resiliente frente al terrorismo y el extremismo violento". Marlaska ha intervenido en la Conferencia Internacional de Naciones Unidas sobre Víctimas del Terrorismo que se celebra entre este martes y miércoles en Vitoria-Gasteiz y ha comenzado su intervención agradeciendo el trabajo del secretario general adjunto de Naciones Unidas, Vladimir Voronkov, "cuyo aliento al frente de la Oficina de Lucha contra el Terrorismo ha sido fundamental para la celebración de esta segunda reunión mundial de víctimas". "Es un honor que España sea la sede de este encuentro. Quiero aquí, sin duda alguna, reafirmar nuestro compromiso con las víctimas del terrorismo y nuestra voluntad de dar nuevos pasos para su reconocimiento, reivindicación de su memoria y respeto a su dignidad", ha subrayado. Marlaska ha resaltado que "España es un país azotado con dureza por el terrorismo, que desde 1960 ha causado más de 1.400 víctimas mortales, más de 5.000 heridos y más de 10.000 afectados". "Todavía hoy vivimos bajo la amenaza de nuevos atentados. Por eso agradezco a Naciones Unidas la elección de nuestro país como anfitriona de esta reunión y en especial que la misma se celebre en esta ciudad, sede del Centro Memorial dedicado a todas las víctimas del terrorismo", ha destacado. Según ha señalado, "el modelo español de reconocimiento y protección de las víctimas del terrorismo, apoyado en un sólido consenso social y político y en una ley aprobada de manera unánime por el Parlamento español en 2011, es pionero en el mundo y está orientado por los mismos cuatro valores que nos unen a todos: memoria, dignidad, justicia y verdad". Asimismo, ha resaltado que "este modelo no solo es clave en España, sino también está inspirando a los legisladores de muchos otros estados en el mundo". "Convocado bajo el enunciado de la educación como herramienta de prevención, consolidación de la paz y empoderamiento de las víctimas del terrorismo, este encuentro es una magnífica oportunidad para que conozcan nuestro proyecto educativo 'Memoria y Prevención del Terrorismo', puesto en marcha en 2017", ha indicado. En este sentido, ha recordado que el objetivo de este proyecto es "concienciar a los jóvenes estudiantes sobre las terribles consecuencias del terrorismo y de la violencia", y para ello "combina el uso de materiales educativos específicos con el testimonio siempre cívico y ejemplar de las propias víctimas del terrorismo". "Un valioso instrumento de prevención frente a la radicalización violenta y neutralización de toda narrativa terrorista. Es una iniciativa pionera en España y en el resto del mundo que contribuye, sin duda alguna, a la construcción y mantenimiento de los pilares que sostienen nuestra estrategia antiterrorista", ha subrayado. Marlaska ha defendido que las víctimas del terrorismo "son un activo fundamental en la generación de una sociedad española cada vez más resiliente frente al terrorismo y el extremismo violento". "Para el Gobierno Español las políticas de memoria son un instrumento muy valioso, no sólo por las razones de Justicia que amparan la memoria y dignidad de las víctimas, sino también como recordatorio de la tragedia, como mecanismo para evitar que vuelva a repetirse", ha añadido. El ministro ha aplaudido la celebración de esta conferencia, "un avance en la función transformadora que pueden conseguir las víctimas en la prevención y lucha contra el terrorismo, gracias al sustento de un foro internacional de la máxima relevancia como es Naciones Unidas". "Debemos trabajar cada día apoyados en la memoria de las víctimas, referencia ética y moral de nuestros valores democráticos, para conseguir la absoluta deslegitimación social del terrorismo, para que no quede rastro de justificación alguna de sus crímenes", ha aseverado. Por último, ha afirmado que "el rechazo unánime de la sociedad española al terrorismo ha cristalizado en una acción concertada del Estado y la ciudadanía a favor de un mundo sin violencia terrorista, donde las víctimas juegan un papel protagonista". "Lo juegan porque son, sois, sin duda alguna, el símbolo de nuestra defensa de la paz, la libertad y la democracia frente a la desolación terrorista", ha concluido.

