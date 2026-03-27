Hoy será noticia. Sábado, 28 de marzo

IRÁN GUERRA

Se cumple una semana de la entrada en vigor de las medidas adoptadas por el Gobierno ante la guerra en O.Medio

Madrid (EFE).- Este sábado se cumple una semana de la entrada en vigor del paquete de medidas adoptado por el Gobierno para paliar la crisis originada por la guerra en Oriente Medio.

El ataque de Estados Unidos e Israel a Irán que hizo saltar por los aires la aparente calma de los mercados financieros cumple un mes, con un aumento del precio de los carburantes y una caída de la bolsa española.

PARTIDOS PNV

El presidente del PNV interviene en un acto político en Mungia

Mungia (Bizkaia) (EFE).- El presidente del Partido Nacionalista Vasco, Aitor Esteban, interviene este sábado en un acto político con motivo del Día de EGI, la organización juvenil del PNV.

Su intervención se produce después del acuerdo alcanzado entre los gobiernos central y vasco para ceder a Euskadi siete nuevas transferencias, entre ellas la que facultará al Ejecutivo autonómico a participar en la gestión de los tres aeropuertos vascos.

DANA MANIFESTACIÓN

Nueva manifestación en Valencia para pedir prisión para Mazón por su gestión de la dana

Valencia (EFE).- Entidades sociales, cívicas y sindicales celebran este sábado una nueva manifestación para pedir el ingreso en prisión del expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón por su gestión de la dana del 29 de octubre de 2024.

La dana dejó 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia.

MÚSICA RELIGIOSA

Huelgas Ensemble abre este sábado la LXIII Semana de Música Religiosa de Cuenca

Cuenca (EFE).- El grupo belga Huelgas Ensemble, considerado como una de las mejores formaciones vocales del mundo en la interpretación de la polifonía de la Edad Media y el Renacimiento, abrirá este sábado la sexagésima tercera edición de la Semana de Música Religiosa (SMR) de Cuenca.

En el concierto inaugural, que se celebrará a partir de las 20:00 horas en la catedral de Cuenca, Huelgas Ensemble presentará 'Peace and War', una reflexión musical sobre la paz y la guerra a través de la gran polifonía europea, ha informado este viernes en una nota de prensa el festival internacional de música sacra.

EL TIEMPO

Lluvias en la mitad norte peninsular y estabilidad en el resto del país

Madrid (EFE).- El primer sábado de Semana Santa llega acompañado del paso de un frente que dejará precipitaciones en la mitad norte peninsular, con probables acumulados de nieve en las áreas montañosas y rachas muy fuertes de viento al nordeste y norte de Baleares, manteniéndose la estabilidad en el resto de la Península.

La Agencia Estatal de Meteorología ha informado de que este Sábado de pasión un frente débil dejará un predominio de cielos nubosos en la mitad norte peninsular, exceptuando el nordeste, con precipitaciones que afectarán a la vertiente cantábrica, alto Ebro, norte de la Ibérica y Pirineos, produciéndose acumulados significativos de nieve en las áreas pirenaica y cantábrica.

EFE

plv