Mosquera: “Es un privilegio poder debutar con la selección absoluta cerca de mi casa”

Villarreal (Castellón), 27 mar (EFE).- Christian Mosquera, defensa internacional español del Arsenal, aseguró este viernes que es un “privilegio poder debutar con la selección absoluta” frente a Serbia, con una victoria 3-0, y declaró, sobre la opción de jugar también con Colombia, que “siempre” ha estado “muy tranquilo" sobre ese tema, "a pesar del ruido externo”.

“Muy contento por la oportunidad del ‘míster’ (el seleccionador, Luis de la Fuente). Al final el trabajo, el día a día, el esfuerzo que hay detrás de todo esto, mi familia también que está ahí apoyándome... Muy contento por esta oportunidad, por poder apoyar y ayudar al equipo y espero seguir así”, afirmó en declaraciones a ‘TVE’ tras el partido.

Mosquera entró al campo en el minuto 83 en sustitución de Pau Cubarsí. “Ha venido bastante gente de casa, que estoy aquí cerquita, y un privilegio poder jugar aquí y debutar con la selección absoluta cerca de mi casa. Imagino que estarán igual de contentos que yo o más”, afirmó.

Y fue preguntado por la opción de jugar con España o con Colombia. “En cuanto a este tema que siempre sale, yo siempre he estado muy tranquilo, a pesar del ruido externo. Creo que lo he demostrado. Al final, el trabajo te abre puertas, hoy se ha dado la oportunidad, así que muy contento”, contestó. EFE