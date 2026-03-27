Espana agencias

Rodri: “Un camino largo, pero ya estamos disfrutando otra vez del fútbol y la selección”

Guardar

Villarreal (Castellón), 27 mar (EFE).- Rodrigo Hernández, centrocampista internacional español del Manchester City, repasó este viernes, tras el triunfo por 3-0 contra Serbia en un amistoso, que ha sido “un camino largo” su retorno al equipo nacional tras las lesiones, pero ya está “aquí, disfrutando otra vez del fútbol y de la selección”.

El futbolista fue titular y disputó 76 minutos, antes de ser sustituido por Martin Zubimendi en el duelo de este viernes.

“Es inmejorable la sensación. Ha sido un camino largo, pero ya estamos aquí, disfrutando otra vez del fútbol y de la selección, que es lo máximo que se puede aspirar y en un escenario muy especial para mí (en referencia al estadio de la Cerámica del Villarreal, en el que jugó de 2015 a 2018, con 84 partidos, antes de fichar por el Atlético de Madrid)”, expuso en declaraciones a ‘TVE’ al término del encuentro.

En su regreso, Rodri valoró que “siempre cambian cosas” en la selección, con “jugadores nuevos también, pero una misma mentalidad y una misma manera de entender el fútbol”.

“Estamos en un momento muy bueno, no nos tenemos que relajar, tenemos cosas todavía que mejorar y pulir, el equipo va en crecimiento, son amistosos pero no nos lo tomamos como tal y vamos a por el siguiente partido”, añadió.

En verano espera el Mundial. “Vamos día a día, no pensamos mucho más allá, tenemos partidos importantes para prepararlo e ir con buenas sensaciones y tenemos que tomarlos como una oportunidad para vernos, entendernos, seguir creciendo y, evidentemente, el entrenador está probando cosas, jugadores, pero está claro que este va a ser un poco el bloque y la manera de jugar”, avanzó.

También habló del estreno con gol de Víctor Muñoz: “Un debut soñado. Debutar con gol hay pocos que lo puedan decir. Un chico que recién debuta, con un desparpajo tremendo, con unas características individuales muy buenas, no hay muchos jugadores de ese perfil en el mundo y nos va a aportar muchísimo, seguro”. EFE

Últimas Noticias

Mosquera: “Es un privilegio poder debutar con la selección absoluta cerca de mi casa”

Infobae

92-88. El Barça saca músculo para derrotar al Estrella Roja en la prórroga

Infobae

Paunovic: "España está a otro nivel y es candidata a ganar el Mundial"

Infobae

Hoy es noticia en España (23:22 horas)

Infobae

Itoudis: "El juego necesita a los aficionados"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Policía precinta varios almacenes del CNIO por la investigación de una presunta trama de corrupción

La Policía precinta varios almacenes del CNIO por la investigación de una presunta trama de corrupción

Operación salida de Semana Santa 2026, en directo: consulta el estado de todas las carreteras y las retenciones a la salida de Madrid, Barcelona, Valencia y Málaga

Cinco mujeres detenidas por agredir a Miss Trans Zamora tras intentar usar el baño de mujeres de un pub en La Bañeza (León)

Detenido un guardia civil en el marco de una operación antidroga en Ceuta: llevaba un año fuera del cuerpo por problemas psíquicos

La Armada detecta buques de Rusia en el Estrecho de Gibraltar y cerca de Canarias: los vigila hasta que salen de aguas nacionales

ECONOMÍA

Más de un millón de hogares tienen 30 días para renovar sus contratos de alquiler antes de que el Congreso tumbe las medidas anticrisis de Sumar

Más de un millón de hogares tienen 30 días para renovar sus contratos de alquiler antes de que el Congreso tumbe las medidas anticrisis de Sumar

Hacienda aprieta en la Renta 2025: amplía las obligaciones y el control a autónomos, ‘influencers’ y millonarios

Repostar en la operación salida de Semana Santa se dispara: el gasoil cuesta un 62,5% más que el año pasado

Sebastián Ramírez, abogado: “Si te dan el alta de la incapacidad permanente y no te sientes bien, esto es lo que debes hacer”

Euskadi participará en la gestión de sus tres aeropuertos tras un acuerdo entre el Gobierno central y el vasco

DEPORTES

Así te hemos contado la victoria de España en el partido amistoso ante Serbia

Así te hemos contado la victoria de España en el partido amistoso ante Serbia

Barcelona llenará el RCDE Stadium para ver a España... y el debut de Joan García

El día que Carolina Marín ganó el oro olímpico en los Juegos de Río 2016: venció en la final a la india Sindhu y escribió su nombre en la historia del bádminton mundial

A qué hora y dónde ver las semifinales de las repescas para el Mundial 2026: la agenda con los partidos

Carolina Marín se despide del bádminton y el entrenador de su infancia recuerda sus primeros años: “Me llamaron y me dijeron, ‘Paco, esta niña es increíble’”