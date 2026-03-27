Rodri: “Un camino largo, pero ya estamos disfrutando otra vez del fútbol y la selección”

Villarreal (Castellón), 27 mar (EFE).- Rodrigo Hernández, centrocampista internacional español del Manchester City, repasó este viernes, tras el triunfo por 3-0 contra Serbia en un amistoso, que ha sido “un camino largo” su retorno al equipo nacional tras las lesiones, pero ya está “aquí, disfrutando otra vez del fútbol y de la selección”.

El futbolista fue titular y disputó 76 minutos, antes de ser sustituido por Martin Zubimendi en el duelo de este viernes.

“Es inmejorable la sensación. Ha sido un camino largo, pero ya estamos aquí, disfrutando otra vez del fútbol y de la selección, que es lo máximo que se puede aspirar y en un escenario muy especial para mí (en referencia al estadio de la Cerámica del Villarreal, en el que jugó de 2015 a 2018, con 84 partidos, antes de fichar por el Atlético de Madrid)”, expuso en declaraciones a ‘TVE’ al término del encuentro.

En su regreso, Rodri valoró que “siempre cambian cosas” en la selección, con “jugadores nuevos también, pero una misma mentalidad y una misma manera de entender el fútbol”.

“Estamos en un momento muy bueno, no nos tenemos que relajar, tenemos cosas todavía que mejorar y pulir, el equipo va en crecimiento, son amistosos pero no nos lo tomamos como tal y vamos a por el siguiente partido”, añadió.

En verano espera el Mundial. “Vamos día a día, no pensamos mucho más allá, tenemos partidos importantes para prepararlo e ir con buenas sensaciones y tenemos que tomarlos como una oportunidad para vernos, entendernos, seguir creciendo y, evidentemente, el entrenador está probando cosas, jugadores, pero está claro que este va a ser un poco el bloque y la manera de jugar”, avanzó.

También habló del estreno con gol de Víctor Muñoz: “Un debut soñado. Debutar con gol hay pocos que lo puedan decir. Un chico que recién debuta, con un desparpajo tremendo, con unas características individuales muy buenas, no hay muchos jugadores de ese perfil en el mundo y nos va a aportar muchísimo, seguro”. EFE