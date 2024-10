El PP asume su responsabilidad por no estar vigilante con la rebaja pena a etarras pero dice que ahora toca parar la ley

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha asegurado este martes que su partido "asume su responsabilidad por no haber estado vigilante" con la reforma de la ley sobre intercambio europeo de antecedentes penales que beneficia a presos de ETA, pero ha recalcado que ahora es el momento de buscar "soluciones". Por eso, ha emplazado al Gobierno a que "paren" esa ley y ha avisado al PSOE que tiene que aclarar si está "con las víctimas o con los etarras". "Yo creo que hoy no se trata de depurar responsabilidades. Se trata de buscar soluciones. Y la solución existe. La solución está en manos del Gobierno de España, que tan solo tiene que enviar un escrito al presidente del Senado pidiéndole que se paralice la tramitación parlamentaria del proyecto de ley", ha declarado. En una rueda de prensa en el Congreso, Tellado ha indicado que el PP asume "el error de no detectar" las "intenciones" del Gobierno y ha destacado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, trasladó este lunes sus "disculpas" a la presidenta de la AVT "por no haber detectado antes las intenciones reales del Gobierno". "Las víctimas del terrorismo son nuestro referente ético y moral. Y por ello entendemos la indignación que esta cuestión le ha podido provocar a ellas y al conjunto de la sociedad española", ha afirmado el dirigente del PP. ¿ASUMIR RESPONSABILIDADES INTERNAS? Al ser preguntado si el PP va a asumir algún tipo de responsabilidad a nivel interno y si ha tenido algún contacto con los diputados que han participado en el trámite parlamentario de esa ley para tomar medidas, Tellado ha admitido que ha "recabado información sobre cómo se ha desarrollado toda la tramitación parlamentaria de esta cuestión". "Y si uno conoce cómo ha sido la tramitación en comisión de las enmiendas, puede recordar que en este debate posiblemente ha habido unas enmiendas de Sumar y otras de Junts, unas de Junts que pretendían lograr beneficios judiciales para el señor Puigdemont. Y los ponentes del PP que participaron en el debate de esas enmiendas se centraron en ésa por la gravedad que tenía y posiblemente perdieron de vista otras que podían parecer inofensivas y no lo eran", ha confesado. En cualquier caso, ha insistido en que "hoy" no se trata de depurar responsabilidades a nivel interno sino de "buscar soluciones", algo que, según ha recalcado, pasa por "ganar tiempo" y "tener una semana en la que el Gobierno puede pararlo" porque los beneficios a etarras es "una indignidad". RETIRAR LA LEY PARA "MIRAR A LOS OJOS A LAS VÍCTIMAS" En este sentido, ha señalado que el PSOE tiene que decir "en qué posición está", dado que "si no está a favor de darle esos beneficios penitenciarios a los terroristas" tiene "hasta el día 14 de octubre para retirar el proyecto de ley de su tramitación parlamentaria en el Senado". "Le exigimos al Partido Socialista que lo haga. Que lo haga si quiere poder mirar a los ojos a las víctimas de terrorismo en España y si quiere seguir mirando con responsabilidad a su propio electorado. No creo que ningún votante socialista entienda que hoy el PSOE pudiendo parar esto en el Senado no lo haga", ha manifestado. Tellado ha asegurado que "antes de la llegada de Pedro Sánchez" a Moncloa el PSOE "era un partido de Estado". "Ahora es un partido que mercadea los principios constitucionales de nuestro país con tal de mantener el apoyo parlamentario de un partido que es heredero de una banda terrorista. Es el momento de que Pedro Sánchez decida cómo quiere pasar a la historia. Si del lado de las víctimas del terrorismo o del lado de los etarras", ha aseverado. "EL ENGAÑO MÁS MEZQUINO" El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha indicado que han comprobado que Gobierno "es capaz del engaño más mezquino que nunca" podrían "haber imaginado" al "conceder un triunfo a asesinos pervirtiendo la adaptación de una directiva comunitaria". "Pero el Gobierno también demuestra otra cosa. Todos los movimientos que hace son para pagar deudas con sus socios. No hay ninguna ley, ni siquiera la transposición de normativas europeas, con la que no pague un peaje a sus socios. Ahora ya lo sabemos", ha asegurado, para pedir del nuevo al Ejecutivo que "retire de inmediato y sin más dilación esta reforma legal del trámite parlamentario". Tellado ha señalado que si el Gobierno no retira el texto, el PP "buscará cualquier alternativa jurídica o parlamentaria que pueda blindar a este país de la indecencia que supondría rebajar condenas a terroristas de ETA a través de artimañas como la que ha usado el Gobierno".

Compartir nota: Guardar