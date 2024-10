El Gobierno se personará en el expediente de declaración BIC del 'Monumento a Franco' en Tenerife

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha anunciado este martes que su departamento se personará en el expediente administrativo por el que el Cabildo de Tenerife pretende declarar Bien de Interés Cultural (BIC) del 'Monumento a Franco' levantado en Santa Cruz de Tenerife. Así lo ha adelantado Torres en declaraciones a los periodistas desde el pasillo del Senado, donde ha explicado que la Ley de Memoria Democrática "deja bien claro que en caso de que un monumento fuera declarado como BIC, podría caber la resignificación". "Pero la resignificación no es cambiar el nombre. No es cambiar el nombre del monumento. La resignificación, en caso de que finalmente fuera BIC, significa que en ese monumento, de manera expresa y permanente, sería mención que es un monumento que exaltaba la dictadura y que fue, durante años, algo que significaba enaltecimiento del totalitarismo y del franquismo", ha precisado Torres. Con todo, el ministro ha argumentado que la Ley de Memoria Democrática es "clarísima con respecto a los vestigios franquistas": "Todo vestigio franquista a nombre de alguien en la dictadura tiene que ser retirado". Sin embargo, ha reconocido que algunos de ellos pueden ser incoados como bien de interés cultural, aunque ha defendido que "incoar no significa que lo sea". "Incoar es un proceso que terminará decidiendo si lo es o no es bien de interés cultural. Y por tanto, el Ministerio de Memoria Democrática lo que va a hacer es lo que ya ha hecho con otros procesos de incoación de BIC, que es personarse", ha sentenciado.

