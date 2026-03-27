Baskonia y Hapoel firman un nuevo récord de anotación en Euroliga en una mitad (67-64)

Vitoria, 27 mar (EFE).- El 67-64 que registró el marcador del Baskonia-Hapoel al descanso supone un nuevo récord de anotación en una sola mitad en la Euroliga con un total de 131 puntos.
La marca anterior se situaba en 125 puntos, en la segunda parte del Mónaco-París que se jugó el 4 de diciembre de 2025, con un 67-58. EFE
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