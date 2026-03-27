Marc Márquez, de caerse por la mañana a marcar el mejor tiempo absoluto por la tarde

Juan Antonio Lladós

Redacción deportes, 27 mar (EFE).- El español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26) pasó este viernes de rodar por los suelos en los entrenamientos libres matinales a ser el más rápido en la práctica oficial para el Gran Premio de Estados Unidos de MotoGP, que se disputa en el Circuito de las Américas (COTA) en Austin.

El vigente campeón del mundo de MotoGP logró un mejor tiempo de 2:00.927 que se quedó a 63 milésimas de segundo del récord absoluto del trazado, que ostenta desde 2024 el también español Maverick Viñales, cuando era piloto oficial de Aprilia.

Y Maverick Viñales (KTM RC 16) fue la primera noticia negativa del fin de semana tras disputar los primeros entrenamientos libres, en los que el español se volvió a resentir de la lesión que arrastraba en el hombro izquierdo y decidió dejar la competición.

Viñales, con muchas molestias en esa zona, se sometió a una TAC en Estados Unidos en el que se detectó que se había movido uno de los tornillos que se le implantó tras el accidente que sufrió en el circuito alemán de Sachsenring el pasado año.

Maverick Viñales regresará de inmediato a Europa para realizar una serie de pruebas con las que se decidirá si el piloto tiene que ser intervenido quirúrgicamente de nuevo para extraer el tornillo, para intentar estar recuperado para la siguiente cita de la temporada, el Gran Premio de España en el circuito 'Ángel Nieto' de Jerez de la Frontera.

Una vez más, y como ya sucediese por la mañana, el italiano Francesco Bagnaia (Ducati Desmosedici GP26) fue la primera referencia de MotoGP, mientras se iban por los suelos Jorge Martín (Aprilia RS-GP 26) y los también italianos Enea Bastianini (KTM RC 16) y Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26), todos ellos sin consecuencias, como también poco después otro transalpino, Franc Morbidelli (Ducati Desmosedici GP25).

A 'Pecco' Bagnaia, con un tiempo de 2:02.671, le superó una vuelta más tarde Pedro Acosta, que rodó 361 milésimas de segundo más rápido, 2:02.310, pero el italiano respondió casi de inmediato con un 2:02.191 que le devolvía el primer puesto.

En tanto, 'Tiburón' Acosta se iba por los suelos instantes más tarde en la curva 18, al igual que poco después lo hacía el japonés Ai Ogura (Aprilia RS-GP), que fue investigado por Dirección de Carrera por caer con banderas amarillas en esa zona del circuito, aunque no se tomó ninguna decisión al respecto.

Por detrás, poco a poco, iba ascendiendo posiciones el vigente campeón del mundo, el español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26), sexto a 367 milésimas de segundo de su compañero de equipo, con 40 minutos de sesión todavía por delante.

Desde atrás, el italiano Marco Bezzecchi fue ascendiendo posiciones hasta ponerse a 94 milésimas de segundo de Bagnaia y superado instantes más tarde por un Raúl Fernández que se quedó a 71 milésimas de segundo del líder italiano de la práctica oficial.

La curva uno volvió a ser protagonista al irse por los suelos en ese punto el español Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP26), cuando era sexto.

Quien sí mostró una adaptación rápida al trazado estadounidense fue el japonés Ai Ogura, quien primer se situó tras la estela de Bagnaia y una vuelta más tarde, en la novena se puso líder con un tiempo de 2:02.073, en tanto que Marc Márquez pasaba por problemas y era décimo, en el límite de la segunda clasificación.

Y fue otro español, Fermín Aldeguer (Ducati Desmosedici GP25), el que le hizo perder una posición, undécimo, y obligado a mejorar si quería pasar a la segunda clasificación directa.

Dicho y hecho. En su duodécima vuelta, Marc Márquez le quitó la primera posición por siete milésimas de segundo, 2:02.066, pero todavía con más de 25 minutos de sesión por delante y casi en todas sus vueltas rodando en torno a ese registro, que bien podría ser el ritmo de carrera.

A Marc Márquez le batió por 86 milésimas de segundo el italiano Fabio di Giannantonio, recuperado ya de su caída inicial, pero todavía con un par de 'run' por delante, en los que todos los pilotos iban a buscar el pase a la segunda clasificación directa.

Así fue como instantes más tarde Marco Bezzecchi se encaramó a la primera posición con un tiempo de 2:01.367 que denotaba ya el uso del neumático blando trasero a la busca de un buen tiempo, lo mismo que su compatriota Luca Marini (Honda RC 213 V), que se quedó a 127 milésimas de segundo del piloto de Aprilia.

Tras ellos, el siguiente en aprovechar el neumático blando fue Pedro Acosta, que paró el crono a sólo dos milésimas de segundo de Bezzecchi, 2:01.369, pero tras ellos Marc Márquez volvió a batir su mejor tiempo para recuperar el liderato con una décima de segundo de ventaja, 2:01.267.

La batalla por los mejores tiempos de la práctica oficial había comenzado ya, con muchos pilotos marcando parciales de vuelta rápida, aunque sin poder lograr un giro completo por debajo del registro de Marc Márquez, al menos en esos instantes de la sesión.

Fabio di Giannantonio fue el primero en lograr ese objetivo en la duodécima vuelta, al parar el cronómetro en 2:01.114, 153 milésimas de segundo más rápido que Marc Márquez, que esperaba en su taller los últimos ajustes en su moto para volver a salir a pista.

El primero en intentar batir a Di Giannantonio fue el líder del mundial, Marco Bezzecchi, pero se quedó a 13 milésimas de segundo, 2:01.127, por delante de Pedro Acosta y Marc Márquez y con Jorge Martín marcado el segundo y tercer parcial en vuelta rápida, pero falló en el cuarto y se quedó cuarto con 2:01.265.

En pista todavía estaba Marc Márquez, quien en el tercer parcial ya iba por debajo de la vuelta rápida, aunque al final se quedó en 2:00.927, que no era récord del circuito pero le situaba líder y su hermano Alex Márquez, por detrás, ascendía hasta el cuarto puesto.

Tras la estela de Marc Márquez se situó un Ai Ogura que acabó a 53 milésimas de segundo del campeón español, ambos por delante de Fabio di Giannantonio, Marco Bezzecchi, Alex Márquez, Pedro Acosta, Jorge Martín, 'Pecco' Bagnaia, Luca Marini y Enea Bastianini.

Ellos estarán en la segunda clasificación directa y por la primera deberán hacerlo pilotos como los españoles Joan Mir (Honda RC 213 V), Fermín Aldeguer, Raúl Fernández o Alex Rins (Yamaha YZR M 1 V4) o los franceses Johann Zarco (Honda RC 213 V) y Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1 V4). EFE