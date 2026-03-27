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El Costa del Sol arrasa en la ida al Hazena checo y reserva plaza en semifinales (33-18)

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Málaga, 27 mar (EFE).- El Costa del Sol Málaga pasó por encima del Hazena Kynzvart checo (33-18) en la ida de cuartos de final de la Copa Europea y, a falta del partido de vuelta de este domingo, puso pie y medio en semifinales de la competición.

Las panteras, como se conoce al club malagueño más laureado del balonmano femenino español, rugieron este viernes con otro partido sobresaliente en una temporada europea que está siendo sinónimo de alegrías.

El Costa del Sol se dio un festín de goles ante su público, en el polideportivo de Carranque, en Málaga capital, donde también se disputará el segundo capítulo de este cruce de cuartos que ya parece liquidado antes de tiempo debido a esos quince goles de diferencia.

Las andaluzas bordaron una segunda mitad excelsa, en la que lograron un parcial de 17-6, una explosión de goles en la que destacaron la brasileña Isa Medeiros, con ocho tantos; Espe López, con cinco; y los cuatro goles que anotaron Silvia Arderius, Sole López y María de Uriarte.

En la primera parte, el partido no dio tregua y, aunque las checas siguieron metidas de lleno en la eliminatoria, lo hicieron a remolque, ya que el Costa del Sol llevó la iniciativa desde el inicio con una diferencia de tres o cuatro goles hasta el descanso.

A partir de ahí, se dio un monólogo del equipo malacitano, que cerró su defensa y se soltó en lo ofensivo, dejando al Hakena en apenas seis goles en treinta minutos de juego, una superioridad incontestable.

De nuevo, el Costa del Sol jugó con personalidad, sin frenos, consciente de que este año es el último de muchas de las jugadoras que han integrado esta época dorada del equipo de los últimos años (Estela Doiro, Silvia Arderius, Isa Medeiros...) y puede reconquistar un título que levantó hace un lustro por primera vez.

Este domingo, sin cambio de sede por acuerdo entre clubes, el cuadro de la Costa del Sol tendrá sesenta minutos de mero trámite antes de las semifinales, salvo milagro checo, a partir de las 12.00 horas en el Pabellón José Luis Pérez Canca de Málaga. EFE

afl/ism

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