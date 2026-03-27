Espana agencias

El Gobierno defiende que el órgano con Euskadi "no altera la autonomía de gestión" de Aena

Guardar

Madrid, 27 mar (EFE).- El Gobierno ha defendido este viernes que el órgano bilateral creado con el País Vasco para que el gobierno autonómico pueda "influir en las inversiones y en los planes" de los aeropuertos vascos "no altera la autonomía de gestión" del gestor aeroportuario, Aena.

En un comunicado conjunto del Ministerio de Transportes y de la cartera de Política Territorial, el Ejecutivo recalca que este organismo "no altera en modo alguno el régimen legal de funcionamiento de Aena, que no forma parte del órgano".

Este comunicado nace después de que este viernes los gobiernos central y vasco hayan llegado a un acuerdo para ceder a Euskadi siete nuevas transferencias, entre ellas la que facultará al Ejecutivo autonómico a participar en la gestión de los tres aeropuertos del País Vasco.

Este órgano bilateral permitirá al Gobierno vasco "influir en las inversiones y en los planes" de los aeropuertos de Bilbao, Vitoria y San Sebastián, "mejorar la conectividad y el servicio" de estas infraestructuras y "tener un papel" en sus tarifas y tasas.

Según el Gobierno, el órgano prevé un trámite de informe sobre el plan de inversión Dora III, un informe que se deberá adoptar por consenso y no tiene carácter vinculante.

Así, Transportes y Política Territorial reivindican que esta herramienta "mejora la coordinación y cooperación con la administración autonómica del País Vasco" con el objetivo de generar sinergias y alinear políticas encaminadas a conseguir unos aeropuertos más limpios, eficientes, seguros y con un alto nivel de calidad. EFE

Últimas Noticias

El Costa del Sol arrasa en la ida al Hazena checo y reserva plaza en semifinales (33-18)

Infobae

Baskonia y Hapoel firman un nuevo récord de anotación en Euroliga en una mitad (67-64)

Infobae

Marc Márquez, de caerse por la mañana a marcar el mejor tiempo absoluto por la tarde

Infobae

72-56. El Hozono Jairis inicia la defensa del título copero con un triunfo solvente

Infobae

Oyarzabal adelanta a España con un doblete ante Serbia al descanso (2-0)

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Operación salida de Semana Santa 2026, en directo: consulta el estado de todas las carreteras y las retenciones a la salida de Madrid, Barcelona, Valencia y Málaga

Operación salida de Semana Santa 2026, en directo: consulta el estado de todas las carreteras y las retenciones a la salida de Madrid, Barcelona, Valencia y Málaga

Cinco mujeres detenidas por agredir a Miss Trans Zamora tras intentar usar el baño de mujeres de un pub en La Bañeza (León)

Detenido un guardia civil en el marco de una operación antidroga en Ceuta: llevaba un año fuera del cuerpo por problemas psíquicos

La Armada detecta buques de Rusia en el Estrecho de Gibraltar y cerca de Canarias: los vigila hasta que salen de aguas nacionales

Pedro Sánchez pasa del “no a la guerra” al “Make Democracy Great Again” en ‘The Wall Street Journal’

ECONOMÍA

Más de un millón de hogares tienen 30 días para renovar sus contratos de alquiler antes de que el Congreso tumbe las medidas anticrisis de Sumar

Más de un millón de hogares tienen 30 días para renovar sus contratos de alquiler antes de que el Congreso tumbe las medidas anticrisis de Sumar

Hacienda aprieta en la Renta 2025: amplía las obligaciones y el control a autónomos, ‘influencers’ y millonarios

Repostar en la operación salida de Semana Santa se dispara: el gasoil cuesta un 62,5% más que el año pasado

Sebastián Ramírez, abogado: “Si te dan el alta de la incapacidad permanente y no te sientes bien, esto es lo que debes hacer”

Euskadi participará en la gestión de sus tres aeropuertos tras un acuerdo entre el Gobierno central y el vasco

DEPORTES

Amistoso España-Serbia, en directo: un segundo gol de Oyarzábal deja el marcador en 2-0

Amistoso España-Serbia, en directo: un segundo gol de Oyarzábal deja el marcador en 2-0

Barcelona llenará el RCDE Stadium para ver a España... y el debut de Joan García

El día que Carolina Marín ganó el oro olímpico en los Juegos de Río 2016: venció en la final a la india Sindhu y escribió su nombre en la historia del bádminton mundial

A qué hora y dónde ver las semifinales de las repescas para el Mundial 2026: la agenda con los partidos

Carolina Marín se despide del bádminton y el entrenador de su infancia recuerda sus primeros años: “Me llamaron y me dijeron, ‘Paco, esta niña es increíble’”