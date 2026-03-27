El Gobierno defiende que el órgano con Euskadi "no altera la autonomía de gestión" de Aena

Madrid, 27 mar (EFE).- El Gobierno ha defendido este viernes que el órgano bilateral creado con el País Vasco para que el gobierno autonómico pueda "influir en las inversiones y en los planes" de los aeropuertos vascos "no altera la autonomía de gestión" del gestor aeroportuario, Aena.

En un comunicado conjunto del Ministerio de Transportes y de la cartera de Política Territorial, el Ejecutivo recalca que este organismo "no altera en modo alguno el régimen legal de funcionamiento de Aena, que no forma parte del órgano".

Este comunicado nace después de que este viernes los gobiernos central y vasco hayan llegado a un acuerdo para ceder a Euskadi siete nuevas transferencias, entre ellas la que facultará al Ejecutivo autonómico a participar en la gestión de los tres aeropuertos del País Vasco.

Este órgano bilateral permitirá al Gobierno vasco "influir en las inversiones y en los planes" de los aeropuertos de Bilbao, Vitoria y San Sebastián, "mejorar la conectividad y el servicio" de estas infraestructuras y "tener un papel" en sus tarifas y tasas.

Según el Gobierno, el órgano prevé un trámite de informe sobre el plan de inversión Dora III, un informe que se deberá adoptar por consenso y no tiene carácter vinculante.

Así, Transportes y Política Territorial reivindican que esta herramienta "mejora la coordinación y cooperación con la administración autonómica del País Vasco" con el objetivo de generar sinergias y alinear políticas encaminadas a conseguir unos aeropuertos más limpios, eficientes, seguros y con un alto nivel de calidad. EFE